Leyenda anunció su retiro de la Selección Argentina tras la Copa América 2024

Uno de los mayores referentes del actual campeón del mundo, la Selección de Argentina, Ángel Di María reveló recientemente que la Copa América de 2024 marcará si adiós definitivo portando la camiseta albiceleste.

Durante una entrevista con el programa ‘Todo pasa’ emitido por Urbana Play, el futbolista explicó que su deseo es participar en la próxima Copa América, ya que sería su última vez portando la camiseta ‘albiceleste’

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel”, expresó el jugador del Benfica.

Di María añadió que “quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”.

El delantero conversó sobre la fiebre que despertó el combinado nacional tras los resultados en los juegos pasados en las eliminatorias sudamericanas del mundial 2026.

“Después de ser campeón del mundo, la gente te reconoce solo por el Mundial. Ser campeón del mundo no solamente es para tu país (…) Yo llevo a mis nenas a la escuela y hay nenes que tienen cinco o seis años y me dicen: ‘sos campeón del mundo‘. Es lo único que les sale”.

El argentino también habló sobre su futuro en el fútbol y su posible retorno a su país para poder jugar nuevamente con Canalla, equipo donde surgió.

Además, recordó la final de infarto que enfrentó contra Francia el pasado 18 de diciembre en Estadio Lusail, partido en el que ayudó metiendo el 2-0.

Di María contó: “definí así, aunque muchos no me creen, pero sí, definí de esa manera porque ya había hablado con Martín Tocalli (entrenador de arqueros) y siempre me intenta decir cómo es el arquero rival y antes del partido me había dicho que se tiraba rápido abajo y no aguantaba”.

Y explicó que atesora cada minuto jugado contra Francia y bromeó diciendo que “tengo todo guardado. Lo único que sí tengo a la vista es la medalla del Mundial. La camiseta de la final la tengo guardada, tengo una pelota. ¿La del penal de Montiel? No, una que arranqué por ahí. Después, cuando vengan al museo en casa, les diré: ‘Esta es con la que Montiel hizo el gol’. ¿Quién va a saber? Ja”.

“En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando”, añadió.

El ‘Fideo’ explicó que “siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía. Mi contrato acá se termina en 2024 y es obvio que está esa opción”.