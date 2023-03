“Lo que inició como una celebración terminó en un caos”: hincha peruano tras incidente entre jugadores y la Policía

Varios jugadores y otros miembros de la delegación de la selección peruana de fútbol se vieron envueltos el lunes en un violento altercado con algunos agentes de la Policía de España a las afueras del hotel en el que se hospedaban.

Según las declaraciones de un hincha de la selección, “varios de los fanáticos del equipo suramericano se encontraban a las afueras del hotel esperando a los jugadores para hacer el respectivo ‘banderazo’”



“Es una tradición que nosotros hacemos un día antes del partido en donde nos reunimos los hinchas, cantamos y animamos a los jugadores. Ellos se ponen en el medio y comienzan a aplaudir y a agradecer”, explicó el fanático.

Tras haber terminado su último entrenamiento previo al duelo amistoso ante Marruecos, los sudamericanos llegaron al hotel y al parecer sobrepasaron el perímetro de seguridad marcado por la Policía Nacional para saludar a los aficionados que se encontraban en el lugar.

“Cuando los jugadores intentaron acercarse a los hinchas, la Policía no sabía que era un banderazo e intentaron hacerlos regresar al hotel. Tal vez no fue de la mejor manera y los jugadores no lo tomaron muy bien”, agregó el hincha.

En varios videos quedó registrado el momento en el que jugadores como Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Alex Valera y José Carvallo se gritaron, empujaron y golpearon con los policías.

“Ambas partes no lo tomaron bien. Al final los que salieron perdiendo fueron los hinchas ya que lo que inició como una celebración terminó siendo un caos”, indicó.

Entre gritos e insultos los aficionados sudamericanos lanzaron consignas negativas contra la Policía, pues no pudieron acercarse a sus ídolos debido al malentendido.