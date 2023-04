“Me da mucha ilusión”: Carlo Ancelotti no cierra la puerta a posibilidad de dirigir la Selección de Brasil

El actual entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, habló este sábado sobre el rumor que ha venido sonando en las últimas semanas en cuanto a la posibilidad de que sea fichado por la selección brasileña de fútbol tras la salida de Tite luego del Mundial de Qatar.

Durante una rueda de prensa previa al duelo contra el Valladolid, por la fecha 27 de La Liga española, el entrenador italiano se refirió a esa posibilidad y, según sus declaraciones, no cerró la puerta a Brasil.

"La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me da mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir", aseguró.

No obstante, anunció que su intención es respetar su contrato con el club blanco, el cual está vigente hasta 2024, es decir, una temporada más a la actual.

"Cada uno puede opinar lo que quiere, y después, hay la realidad. En mi caso, es bastante sencilla, tengo contrato, y quiero cumplir el contrato, porque me gusta el Real Madrid, me gusta este club, y todo lo que pueda pasar después, mi contrato, es el futuro, y nadie conoce el futuro", insistió Ancelotti.

"El tema es bastante sencillo, no me sorprende que haya estos rumores, pero todo esto no me preocupa. Lo que me preocupa en este momento es cumplir con este club, con este equipo. Todo está bastante claro, yo sigo aquí hasta que el Madrid me permita seguir aquí", añadió.

Al ser consultado sobre una eventual reunión con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, Ancelotti indicó que no tendría problemas en saludarlo.

"No lo conozco. Si él quiere hablar conmigo, me encantaría encontrarlo y saludarlo", afirmó.

Cuando asumió como técnico del Real Madrid, Ancelotti dijo que esta sería su última experiencia como entrenador, lo que derivaría en su retiro definitivo del fútbol.

No obstante, en esta ocasión no fue tan enfático sobre esa posibilidad.

"No", señaló al ser cuestionado. "Vamos a ver", sostuvo.

Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como Tite, dejó la “canarinha” luego de la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar ante Croacia, en la tanda de penales.

Es por eso que los dirigentes de la selección brasileña se encuentran en la búsqueda de un técnico de renombre para asumir los retos del próximo Mundial en 2026 y la Copa América del próximo año.