Messi revela las situaciones a las que le cuesta adaptarse en Miami y hace nostálgica confesión sobre el Barcelona y la liga saudí

El futbolista argentino Lionel Messi concedió una entrevista a la Revista Time, a propósito del reconocimiento que esta le dio este martes 5 de diciembre al condecorarlo como el ‘Atleta del Año’, en la que compartió como pocas veces sentimientos y percepciones profundas de lo que le ha dejado el 2023.

Para empezar, Messi dejó ver que no todo es color de rosa, como la camiseta del Inter de Miami que ahora viste en Estados Unidos, y confesó que le ha costado adaptarse al tráfico de la ciudad en la que ahora vive en Florida.

“Quizás lo más difícil de adaptar sea el tráfico, aunque en París también fue complicado. Y luego el calor y la humedad del verano”, afirmó Messi sobre aquello a lo que no se acopla del todo en su nueva vida en Miami.

El argentino, no obstante, dijo que el clima en Miami puede ser agradable “para estar en la playa o de vacaciones”. “Para hacer deporte, entrenar o jugar, sobre todo en verano, quizás sea demasiado, y eso se nota”, lamentó.

Messi también habló sobre el panorama al que se enfrentó a mitad de año luego de que se decantara que no iba a continuar en el Paris Saint-Germain.

“La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”, indicó Messi.

Luego hizo una nostálgica confesión sobre lo que pensó del club que lo vio convertirse en estrella mundial, el Barcelona.

"Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible", dice Messi. “Traté de regresar y no sucedió”, dijo sin dar más vueltas sobre un asunto sobre el que no dudó en responderle a Time.

Tampoco se guardó secretos sobre la opción real que tuvo de ir a Arabia Saudita y enfrentarse a su rival de época, Cristiano Ronaldo.

“También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”, afirmó Messi.

“Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, preparándose para un club que ocupa el último lugar en los EE. UU.”, indicó la revista.

La portada de color rosado incluye tres ilustraciones del astro rosarino jugando para el equipo estadounidense.