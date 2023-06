Mourinho: ¿soberbio o comprometido con la victoria?

La final de la UEFA Europa League nos deja imágenes de un José Mourinho descompuesto, frustrado; el director técnico regaló su medalla de plata a un chico que estaba en una tribuna tras la derrota de roma ante Sevilla.

Si bien el chico se quedó con un increíble recuerdo de su equipo favorito y no podía más de la felicidad, muchos han calificado el gesto de Mourinho como un acto de soberbia.

Además, se vio al técnico luso en el estacionamiento del estadio buscando a los jueces en la camioneta en que se retiraban y les reprochó su tarea con insultos.

Mourinho enfatizó en conversación con medios europeos que nunca se queda con las medallas de los segundos puestos y por eso las regala al público. Esta situación ya había ocurrido con el Manchester United en una supercopa y en la final de Community Shield con el Chelsea.

En Ángulo de NTN24 se analizó esta actuación de Moruinho y para ello estuvo Leandro Castellanos, exarquero colombiano que visitó la camiseta de la selección de su país; y Fernando Bianculli, editor jefe de la sección de Deportes de la agencia Telam en Argentina; y Guillermo Madero, director ejecutivo del comité de seguridad de fútbol de Buenos Aires (Argentina).

“No quiero justificarlo, pero en la conducta mental de él es un ganador y esto hace que siente frustración cuando no lo consigue, él es polémico por naturaleza y creo que no es la primera vez que hace esto; perder descompone, pero él también debería entender que somos ejemplo y se le debe mandar un mensaje a la niñez y a los jóvenes de que en la vida no siempre se puede ganar y que perder está latente”, indicó Castellanos.

“A mí no me gustó ver a Mourinho rechazando la medalla del segundo puesto, además que plantear que es un ganador comprometido con la victoria me parece una dicotomía falsa porque qué deportista de alto rendimiento está comprometido con la derrota, ninguno, simplemente que el deporte se trata de competir y siempre habrá un campeón y también están quienes no lo logran, pero eso no implica que sean fracasados. Muchos de los grandes deportistas que han ganado en sus carreras también han perdido y posiblemente han perdido más de lo que han ganado, así que naturalizar esto de rechazar el segundo lugar y dar el mensaje de que si no se es primero no sirve me parece un poco peligroso”, dijo Bianculli.

“Tanto los técnicos como los jugadores y dirigentes a veces no toman la dimensión de lo que ellos significan ante la gente, ante los seguidores del fútbol y comparto lo que dijeron ellos dos, es mucho más importante estar preparados para la derrota que para la victoria y es ahí en la derrota donde más se debe mostrar una posición ejemplar. 'Mou' es un gran técnico, eso es indiscutible, pero debería recapacitar sobre ciertas formas que tiene”, aseguró Madero.

El técnico de La Roma pierde su primera final europea como entrenador y su futuro en el equipo italiano es todavía una incógnita.