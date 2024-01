Nadal anuncia que no jugará el Abierto de Australia pero advierte a sus rivales sobre lo que sucederá en tres meses

El tenista español Rafael Nadal sorprendió a sus fanáticos con una mala noticia sobre su estado de salud luego de su retorno al tenis profesional en el ATP 250 de Brisbane que se disputó esta semana.

Nadal anunció que, debido a una lesión que tuvo en ese torneo, no podrá jugar el Abierto de Australia.

Mencionó que en su último partido en Brisbane pescó un "microdesgarro en un músculo" en una zona que para tranquilidad de algunos no fue en la misma parte de la cadera por la que tuvo que operarse en 2023.

"Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel en partidos a cinco sets. Voy a volar de vuelta a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", indicó el tenista mediante sus redes sociales.

El ibérico, no obstante, lanzó una fuerte advertencia a sus rivales y dijo que la lesión que sufrió era algo que podía pasar en un proceso en el que busca llegar a su máximo nivel en un plazo de tres meses.

Ese tiempo, y no parece ser coincidencia, le permitiría desenvolverse en su mejor forma en el Grand Slam de Roland Garros del que Nadal es su máximo campeón, y por mucho, de todos los tiempos con 14 títulos.

"He trabajado muy duro durante el año para este regreso y siempre dije que mi objetivo era recuperar mi mejor nivel en tres meses. Pese a la triste noticia que supone no jugar delante del increíble público de Melbourne, estas no son tan malas noticias y nos mantenemos positivos sobre la evolución de la temporada", dijo Nadal.

La advertencia, en ese sentido, es clara: Nadal buscará reclamar una vez más su acostumbrado trono en París.

Tras el anuncio de Nadal, la cuenta oficial del Abierto de Australia en X publicó un mensaje. "Te echaremos de menos en Melbourne, Rafa", escribió. "Te enviamos cariño y los mejores deseos para una rápida recuperación. Nos vemos pronto en las pistas".

Nadal, de 37 años, estuvo casi un año sin jugar por una operación de cadera y regresó al circuito en Brisbane, donde fue eliminado en cuartos de final del torneo por el australiano Jordan Thompson, número 55 del mundo.