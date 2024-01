"Es un día emotivo para mí, después de uno de los años más duros de mi carrera": Rafael Nadal, tras su regreso con victoria al tenis

Tras casi un año de ausencia de las canchas, el tenista español Rafael Nadal volvió a demostrar una vez más por qué es considerado uno de los mejores de todos los tiempos al lograr una solvente victoria en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane.

Su contundente y firme victoria 7-5 y 6-1 ante su rival austríaco, Dominic Thiem, en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane le garantizó avanzar en el torneo que le sirve como preparación para lo que va a ser el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2024.

Luego de su triunfo, el español declaró durante una entrevista a pie de pista que “sinceramente hoy es un día emotivo e importante para mí, después de probablemente uno de los años más duros de mi carrera, sin lugar a dudas”.

Nadal señaló también que tuvo la oportunidad de “superarlo y jugar enfrente de un público increíble y jugar, creo, a un nivel muy positivo”.

El tenista, de 37 años, quien había puesto en duda ante el mundo su continuidad en el circuito debido a dos operaciones en la cadera que le impidieron jugar desde enero de 2023, no le dio opción a su rival durante el encuentro.

El ganador de 22 torneos del Grand Slam resolvió su partido en una hora y 29 minutos, consiguiendo así su victoria número 1.069 de su carrera, lo que lo convierte en el cuarto tenista de la historia con más victorias.

Desempatando así con el checo Ivan Lendl y teniendo por delante al estadounidense Jimmy Connors (1.274), al suizo Roger Feder (1.251) y al serbio Novak Djokovic (1.089), que sigue activo.

Para Nadal lo ocurrido durante el partido de este lunes “me hace sentir orgulloso. Por mí, por mi equipo y por mi familia, que estuvo acompañándome cada día el año pasado”.

Rafael Nadal había estado ausente del circuito tras su derrota en la segunda ronda del Abierto de Australia, en donde perdió contra el estadounidense Mackenzie McDonald por 6-4,6-4 y 7-5, el pasado 18 de enero de 2023.

En diciembre, el tenista español compartió un video en el que se sinceró y habló sobre cómo esperaba que fuera su vuelta al circuito.

En el clip, el deportista expresó que ha “tenido miedo de anunciar las cosas porque, al final, es un año sin competir”.

“Es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino todo lo demás. La realidad es que es mucho tiempo y uno tiene dudas sobre su cuerpo. Pero bueno, creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez”, mencionó.

Además, señaló que un año sin pisar las canchas es “mucho tiempo”, por lo que esperaba que pudiera sentir de nuevo “esos nervios. Esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Espero de mí no esperar nada, esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido toda mi carrera”.