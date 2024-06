Neymar fue captado comprando camisetas de su selección a vendedores ambulantes colombianos antes del partido Brasil - Costa Rica

Horas antes del partido entre Brasil y Costa Rica por Copa América, Neymar Jr. hizo algo impensable: comprar camisetas réplica de su selección a unos vendedores ambulantes, al parecer de nacionalidad colombiana.

En un video que circula por redes sociales se ve a ‘Ney’ bajar el vidrio de su camioneta en Inglewood, California (Estados Unidos) para pedir a los comerciales una casaca no original de la ‘verdeamarela’.

En el audiovisual se escucha a Neymar pronunciar: “Dame una camiseta de Brasil, por favor”. Seguidamente un vendedor se acerca al vehículo y al ver a ‘Ney’, aparentemente los nervios lo traicionaron porque le dijo al delantero con pasado en PSG, FC Barcelona, Santos FC, entre otros: “Uy… Vini (Vinicius Junior)”.

Posteriormente, Neymar lanzó una última petición al vendedor: “Rápido papi, tráeme una más”. Segundos después, y al percatarse de que el comprador era la estrella brasileña, todos los vendedores se acercaron a la camioneta para pedirle una foto al 10 del Al-Hilal FC.

Ya en el partido Brasil vs. Costa Rica Neymar no la pasó bien. Transcurría el minuto 70’ del 2T en el partido Brasil vs. Costa Rica y el DT de la ‘canarinha’, Dorival Júnior, decidió reemplazar al posible Balón de Oro de la presente campaña, Vinícius Júnior, por Endrick.

Tras la acción, desde la tribuna donde observaba el partido, Neymar se mostró perplejo junto a sus acompañantes.

La selección de Costa Rica obtuvo, el pasado lunes 24 de junio, en su debut en la Copa América, el mejor resultado futbolístico ante Brasil en más de 60 años.

Los ‘ticos’ le empataron a Brasil en el primer partido de ambas selecciones en la Copa América. El resultado pone fin a 64 años de derrotas de Costa Rica en partidos oficiales de fútbol disputados ante los cariocas.