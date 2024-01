Pep Guardiola opinó sobre la salida de Jürgen Klopp como técnico del Liverpool: "Ahora dormiré mejor"

El entrenador alemán Jürgen Klopp anunció que no continuará al frente del Liverpool para la próxima temporada debido, según sus propias palabras, a que se está quedando sin energía.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del fútbol, dado que el entrenador alemán lleva casi 10 años al frente del club de Anfield, donde ganó una Champions League (2019) y una Premier League (2020).

Recientemente, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, opinó con ironía sobre la salida de Klopp del Liverpool.

VEA TAMBIÉN Desde antes de mitad de cancha: así fue el gol que se marcó en el fútbol colombiano y que podría aspirar al Puskas o

Lo hizo al término del partido por FA Cup ante el Tottenham, durante la conferencia de prensa, donde no ocultó su sorpresa por la noticia y no dejó de resaltar su protagonismo en el fútbol inglés.

"Un poco, es un entrenador absolutamente increíble y sé que no lo conozco mucho, pero me parece una persona increíble. Tengo la sensación de que también se llevará parte de nosotros, ya que el Liverpool ha sido nuestro mayor rival en sus años", dijo Guardiola.

El entrenador catalán aseguró, además, que ahora podrá dormir tranquilo ya que los momentos previos a enfrentar al Liverpool no podía hacerlo.

"Personalmente, él ha sido mi mayor rival desde que él estaba en el Dortmund y yo en el Bayern de Múnich”, indicó.

“Lo extrañaremos, personalmente lo extrañaré. Estoy contento porque sin él, ahora dormiré un poco mejor la noche antes de jugar contra el Liverpool. Pero le deseo lo mejor", bromeó.

Jürgen Klopp anunció su sorpresiva salida del Liverpol, este viernes, la cual se dará al final de la presente temporada.

VEA TAMBIÉN Este es el primer partido que se repetirá por decisión del VAR en la historia del fútbol mundial o

"Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía", señaló el DT de 56 años.

Klopp relató que ya había tomado la decisión meses atrás y, aunque ni él mismo lo creía, es un hecho que dejará Anfield a mitad de año.

"Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo", afirmó Klopp en una entrevista en el sitio web del Liverpool.