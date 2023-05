Presidente de club de fútbol saudita Al-Hilal responde sobre la llegada de Lionel Messi

El presidente del club saudita Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, respondió a los rumores sobre el supuesto fichaje que haría para la próxima temporada del delantero argentino Lionel Messi.

Bin Nafel rechazó confirmar la firma de un acuerdo con el astro argentino Lionel Messi, al tiempo que aficionados del equipo corearon el nombre del aún jugador del París SG para reclamar su fichaje.

"No me pregunten por Messi (…). "No les diré nada. Si sale algo de nuestro departamento de prensa, ya se enterarán", afirmó.

El directivo se pronunció el viernes luego de ser interrogado por los rumores del fichaje del delantero argentino, justo después de la victoria del Al-Hilal en la final de la Copa del Rey disputada en Yedá contra el Al Wehda.

En otra entrevista realizada sobre el mismo terreno de juego, mientras los aficionados coreaban el nombre de "¡Messi, Messi!", Bin Nafel declaró: "El grupo es para mí más importante que un jugador".

"Cualquier estrella que venga a nuestro club debe saber que somos un gran club. Nuestro objetivo es mejorar (el plantel). Si te concentras en una persona, pierdes el grupo", destacó Fahd Bin Nafel.

El actual entrenador del Al Hilal es desde febrero de 2022 el argentino Ramón Díaz, que ya dirigió a este club basado en Riad en una primera etapa, desde octubre de 2016 a febrero de 2018.

Los rumores de la salida de Messi de su actual club, el francés París Saint-Germain, se han acrecentado debido a que el astro argentino no ha firmado una renovación de su contrato que expira a mitad de año.

Cabe recordar que Messi fue sancionado con dos semanas sin sueldo y con prohibición de entrenarse, a raíz de haber viajado a Arabia Saudita, según trascendió, sin autorización del equipo parisino.

Messi, tras la sanción, pidió perdón a los fanáticos. A través de su cuenta de Instagram, el astro argentino se disculpó con sus compañeros y con el club por no asistir al entrenamiento.

"Quería hacer este vídeo ante todo lo que está pasando. Primero que todo, pedir perdón a mis compañeros y al club”, dijo.

Según argumentó el ‘10’ de la selección de Argentina, concretó su viaje debido a que pensó que tenía día libre como venía sucediendo en anteriores ocasiones después de los partidos.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y en este no pude", explicó.

Messi también ha sido vinculado con un retorno al Barcelona aunque estos rumores han perdido fuerza en la prensa.