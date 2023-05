Leyenda del fútbol argentino se queja por el trato que ha recibido Messi en el PSG

El exfutbolista argentino Carlos Tévez, uno de los más importantes delanteros del fútbol de su país en los últimos años, reapareció en los medios luego de su retiro, el año pasado, para criticar el trato que según él ha recibido su compatriota Lionel Messi en el club francés del Paris Saint Germain.

Tévez, en entrevista con el canal de deportes argentino TyC Sports, afirmó que el PSG “nunca lo cuidó” a Messi desde su llegada a Francia.

VEA TAMBIÉN “No hay absolutamente nada con ningún club": padre de Messi desmiente rumores de traspaso a Arabia Saudita o

"Será por el Mundial o por otra cosa, pero no podés tratar así a un jugador que ha llevado a que al PSG lo conozcan. Yo he jugado contra el PSG cuando estaba en el United y eran mitad de tabla. Lo mismo que el City cuando yo firmé, nosotros teníamos cuatro duchas y nos cambiábamos en un contenedor", afirmó el argentino.

El exdelantero también se refirió a la reciente sanción que recibió Messi por viajar a Arabia Saudita tras una derrota en casa del PSG ante el Lorient.

"Si me decías a mi siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre, me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates. Ellos me tenían que pedir disculpas a mí, pero Messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero", sostuvo.

Cabe recordar que Messi fue sancionado con dos semanas sin sueldo y con prohibición de entrenarse, a raíz de haber viajado a Arabia Saudita, según trascendió, sin autorización del equipo parisino.

Messi, tras la sanción, pidió perdón a los fanáticos. A través de su cuenta de Instagram, el astro argentino se disculpó con sus compañeros y con el club por no asistir al entrenamiento.

"Quería hacer este vídeo ante todo lo que está pasando. Primero que todo, pedir perdón a mis compañeros y al club”, dijo.

Según argumentó el ‘10’ de la selección de Argentina, concretó su viaje debido a que pensó que tenía día libre como venía sucediendo en anteriores ocasiones después de los partidos.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y en este no pude", explicó.

VEA TAMBIÉN Messi y su esposa Antonella hablaron con delantero del Barcelona y crecen rumores de su regreso a España o

El club de Francia le levantó la sanción a Messi luego de ese pedido de disculpas.

Tévez y Messi lideraron juntos el ataque de la selección argentina en varios torneos, entre ellos los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, así como en las ediciones de 2004, 2007 y 2015 de la Copa América.