"Cristiano no puede hacer lo que hace Messi": exentrenador de Rafael Nadal comparó la rivalidad del español y Federer con la del fútbol

Rafael Nadal y Roger Federer protagonizaron la mayor rivalidad que ha existido en el tenis a nivel mundial. Ambos tenistas lograron mantenerse durante seis años consecutivos en los dos primeros puestos del ranking ATP, lo que les valió ser los mejores del mundo y mantenerse competitivos durante más de una década.

Recientemente, Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista español comparó la rivalidad entre su sobrino y el suizo Roger Federer con una de las rivalidades históricas del fútbol.

El hombre de 63 años se atrevió a comparar a Nadal y Federer con Messi y Ronaldo, aunque de paso le tiró un dardo al futbolista portugués y se inclinó en su favoritismo por el argentino.

“Es comparable por la duración. De Messi a Cristiano hay más diferencias que de Rafael a Federer”, aseguró.

“Siendo Cristiano un futbolista excelente, creo que Messi no tiene casi comparación con nadie. Federer es un jugador increíble para mí. Lo que ha hecho y conseguido. Lo que le visto hacer en una cancha de tenis no se lo he visto hacer a nadie”, agregó.

En ese sentido, comparó a Federer con Messi y a su sobrino con Ronaldo, aunque aclaró algunas diferencias, entre ellas, que Nadal pudo imitar muchas facetas del juego del suizo, mientras Ronaldo no pudo hacer lo mismo con Messi.

“Podríamos decir que Federer ha sido Messi. Rafael (Nadal) tiene un talento distinto, pero muy elevado. Es probablemente el jugador que mejor ha golpeado en mala posición”, sostuvo.

“Es verdad que no tiene la excelencia técnica o la elegancia que puede tener Federer, pero Rafael hace lo mismo que hace Federer, aunque Cristiano no puede hacer lo mismo que hace Messi. Cristiano es muy bueno, pero no tiene la capacidad para hacer los driblings que hacía o que ha hecho en toda su carrera Messi. En el caso de mi sobrino, de manera diferente, es capaz de hacer los golpes que hace Federer”, subrayó.

Toni Nadal también exaltó la capacidad de Messi para reponerse en medio de las derrotas.

“Perdió cinco balones de oro con Cristiano Ronaldo. El mejor de la historia también tuvo reveses, pero la diferencia es que a Messi la frustración no le impidió avanzar en su carrera”, indicó.