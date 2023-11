Técnico mundialista en Qatar 2022 confirmado como entrenador de una selección centroamericana

Las selecciones del mundo encaran el objetivo de asistir al próximo Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Varios de los continentes comenzarán próximamente las Eliminatorias a la cita orbital, por lo que los países enfilan baterías para asistir.

En las últimas horas se confirmó que un técnico mundialista en Qatar 2022 tendrá un nuevo reto con una selección centroamericana.

Se trata de Gustavo Alfaro, quien en la última cita orbital dirigió a la selección ecuatoriana y decidió dejar el cargo tras quedar eliminado en primera ronda.

El argentino fue presentado este jueves como nuevo entrenador de la selección de Costa Rica, otra de las selecciones que clasificó a Qatar de la mano del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez.

Si bien era un secreto a voces, hasta en las últimas horas la Federación Costarricense de Fútbol hizo oficial su vinculación.

“Las negociaciones entre ambas partes culminaron exitosamente este jueves con la firma del contrato entre Alfaro y Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo de la FCRF”, manifestó en un comunicado el ente del fútbol del país centroamericano.

Entretanto, el entrenador argentino aseguró sentirse ilusionado por el nuevo reto que tendrá en su nueva aventura por Centroamérica.

“Llegar a la Selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Catar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”, dijo Alfaro.

Cabe recordar que las Eliminatorias de Concacaf comenzarán a partir de marzo, por lo que el principal reto del timonel argentino será llevar a Costa Rica a la cita orbital.