Esta es la razón por la que el cuarto mejor tenista del ranking ATP decidió retirarse del torneo Masters de París criticando a la organización

Este jueves, una de las figuras del tenis a nivel mundial decidió retirarse del torneo Masters 1000 de París por desacuerdos con la organización.

Se trata del italiano, Jannik Sinner, quien luego de ganar su primer encuentro en la madrugada de este jueves, decidió renunciar por cansancio.

Y es que el italiano de 22 años terminó de disputar su encuentro ante el estadounidense Mackenzie McDonald cerca de las 3 de la madrugada (hora local), lo que desató la ira del deportista contra la organización.

De esa manera, Sinner renunció a jugar los octavos contra el australiano Alex de Miñaur, el cual estaba previsto unas 14 horas después.

Sinner aseguró que tomó la decisión por "cansancio", al mismo tiempo que criticó al torneo por su programa.

"Lamento anunciar que me retiro del partido de hoy en Bercy. Terminé el partido cuando eran casi las 3 de la mañana y no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para el próximo partido", dijo en su cuenta de X (antes Twitter).

"Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo. Las semanas que vienen con las Finales ATP en casa y la Copa Davis serán muy importantes, ahora me concentro en prepararme para estos eventos importantes. ¡Nos vemos en Turín! ¡Fuerza!", añadió en un segundo mensaje.

Y es que el último partido de la sesión del miércoles había comenzado pasada la medianoche parisina, algo que criticó el entrenador del tenista italiano.

"Contento de la victoria de Jannik pero ninguna consideración por el bienestar de los jugadores en la programación de París", lamentó en las redes sociales el respetado Darren Cahill, entrenador del italiano desde hace algo más de un año.

De igual manera, el triple finalista del Grand Slam y número ocho del ranking mundial, el noruego Casper Ruud, eliminado el miércoles por Francisco Cerúndolo, criticó la organización.

"Bravo ATP, bonita manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y a estar preparado lo antes posible cuando finalizó su partido precedente a las 2h37 min de la mañana. 14h30 para recuperar. Qué broma", escribió el noruego.

La primera sesión de noche del Masters 1000 de París ya levantó críticas al finalizar más allá de las 02h00 de la mañana del martes.