Técnico venezolano Rafael Dudamel sufre por el equipo de sus amores: “pelear un descenso es lo más difícil que hay para un futbolista”

Rafael Dudamel es un técnico de fútbol venezolano que actualmente dirige al Atlético Bucaramanga de Colombia, al cual sacó campeón por primera vez en la historia y de pasó lo clasificó a la Copa Libertadores, no olvida al equipo colombiano del que es hincha y en el que dejó huella.

Se trata del Deportivo Cali, equipo con el que fue campeón como jugador en 1998 y como técnico en 2015 y con el cual llegó a una final de Copa Libertadores que desafortunadamente perdió ante el Palmeiras brasilero en la tanda de penaltis.

Actualmente, el equipo vallecaucano atraviesa una crisis muy difícil a nivel económico y deportivo, pues tiene un déficit muy alto de 114 mil millones de pesos (alrededor de 25 millones de dólares) y se encuentra peleando para no descender.

Esta delicada situación de la escuadra azucarera tiene muy preocupados a sus hinchas y como no, a las figuras históricas que han pasado por el equipo como Dudamel, quien en una entrevista para Caracol Radio de Colombia se refirió al momento que atraviesa el club de sus amores.

“Me duele y me entristece mucho, veo que cada día se dificulta y se va prolongando más esa agonía y no me gusta. Lo que más uno quisiera es disfrutar en la distancia, el andar en un equipo donde fui feliz y espero en un futuro poder vivirlo nuevamente, pero hoy lo veo con preocupación tanto dentro y fuera de la cancha. El ambiente es de angustia y pelear un descenso es lo más difícil que hay para un futbolista y la gente acompaña, pero para jugar en un equipo grande se requiere carácter”, aseguró el actual entrenador del Bucaramanga.

En la misma entrevista también se refirió a la actualidad del equipo que dirige, ya que el cuadro leopardo, después del campeonato, no tuvo el mejor arranque en la liga Betplay II, pero ha ido recuperando la memoria ganadora eliminando a Santa Fe, de la Copa BetPlay y derrotando a Atlético Nacional en liga que ya lo tiene en la casilla 10 de la tabla de posiciones.

“Este ya es el equipo que uno proyectó y diseñó al inicio de temporada, porque se nos fueron algunos jugadores y el recambio natural, junto a la llegada de los nuevos, y cuando los tienes en el día a día encuentras en ellos cosas que no sabías. Con el regreso de (Adalberto) Peñaranda, el debut de (Michael) Rangel se nos va armando el equipo para tener fondo y hace que seamos competitivos a la hora de proyectar una estrategia tengamos de donde echar mano”, señaló el venezolano.

“Convivir con el triunfo, el ganar te cambia la vida, el reconocimiento te empaña un poco la visual de tu camino y el ser humano requiere un tiempo de adaptación a ese estatus de vida”, añadió Dudamel.