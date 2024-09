"Otros aspirantes tiraban piedras sobre mi tejado": El DT venezolano Rafael Dudamel reveló detalles de su paso por La Vinotinto y habló del presente con 'Bocha' Batista

El entrenador venezolano Rafael Dudamel se encuentra dirigiendo en el fútbol colombiano, donde ya se consagró campeón en dos ocasiones con Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga.

Actualmente, continúa su carrera en el Bucaramanga y en el último juego de la liga colombiana aseguró un triunfo importante ante Atlético Nacional por 1 a 0. Al término del juego, el entrenador venezolano aseguró que su equipo volvió a jugar como el vigente campeón que es.

En la rueda de prensa posterior, Dudamel fue consultado por su paso por la selección venezolana en 2016 y 2020 y reveló detalles de lo que sufrió como entrenador por cuenta de algunos de sus colegas, aunque sin nombrarlos.

El director técnico reveló que algunos entrenadores quisieron quedarse con su puesto al contestar una pregunta sobre la actualidad de La Vinotinto y sus posibilidades de acceder a la cita orbital de 2026.

“Otros aspirantes tiraban piedras sobre mi tejado cuando fui DT de Venezuela”, dijo dando a entender que algunos de sus colegas quisieron sacarlo de La Vinotinto.

“No hago lo que no me gusta que me hagan”, insistió.

El entrenador aseguró que siempre está muy pendiente, “siguiendo cada incidencia de lo que va siendo la selección”. “Disfrutando los triunfos y con mucha amargura cuando no”, subrayó.

Además, mostró su respaldo al actual entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista, de quien señaló “está haciendo un trabajo fantástico”.