Tenista dice que fanático de su rival en el US Open no va a dejar dormir a su esposa "si la tiene": así fue su desquite

El tenista ruso y número tres del mundo, Daniil Medvédev, sigue causando revuelo en el Abierto de los Estados Unidos (US Open) por sus comportamientos y declaraciones en medio de un torneo en el que se encuentra en octavos de final, pero en el que ha tenido varios episodios de ira y desespero por cuenta de los difíciles encuentros que ha encarado.

El último episodio en el que se vio envuelto se dio tras una declaración luego de su victoria, el sábado en la noche, ante el argentino Sebastián Báez por la tercera ronda del campeonato.

Allí, el ruso le mandó un recado a un fanático que lo incomodó en algunos tramos del juego y que no paró de alentar a Báez.

“Hubo un hombre, no sé si tenga novia o esposa, pero no sé, si la tiene, como ella va a dormir porqué él estaba tan entusiasmado que estoy seguro que en la noche en su cama no va a parar de decir ‘vamos, vamos, vamos’. Así que le tengo lastima”, afirmó Medvédev.

El ruso dijo esa frase en inglés con excepción de la palabra “vamos” que la pronunció en un perfecto e irónico español.

Medvédev fue también noticia en días pasados luego de que en su partido por la segunda ronda del último Grand Slam del año, ante el australiano Christopher O'Connell, le pegara a una cámara.

El golpe a la cámara se dio tras el final del tercer set que se definió de la peor manera para Medvédev. La manga se extendió hasta un tie-break que el ruso perdió luego de cometer una doble falta y tener un punto para partido.

El próximo rival del temperamental ruso será el australiano Álex de Miñaur. En otros recientes resultados del campeonato, por la tercera ronda, el alemán Alexander Zverev eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov 6-7, 7-6, 6-1 y 6-1.

Otro que ganó fue el italiano Jannik Sinner que se deshizo del veterano suizo Stan Wawrinka por 6-3, 2-6, 6-4 y 6-2.