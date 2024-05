"Tiene mucha suerte; no se puede quejar": Badosa, gran amiga de Sabalenka, carga contra Swiatek por enojarse con el público de Roland Garros

Por estos días se juega Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que ha dejado momentos memorables en las canchas y fueras de ellas. Precisamente, en los últimos días se ha generado una polémica por cuenta de los comportamientos de los asistentes al torneo.

Esta vez, la tenista española Paula Badosa también hizo eco de la polémica al opinar sobre las declaraciones de su colega polaca Iga Swiatek, quien se quejó de los gritos del público durante su juego ante la estadounidense Naomi Osaka correspondiente a la segunda ronda del Abierto francés.

“Tengo un gran respeto por ustedes y sé que jugamos para ustedes, pero a veces, bajo mucha presión, cuando gritan algo durante el rally, es muy difícil concentrarse”, dijo Swiatek.

“Hay mucho dinero en juego y perder un punto lo puede cambiar todo. Por favor, chicos, si pueden apóyennos cuando los rallies terminan, pero no durante, sería genial”, agregó.

La española salió al cruce de estas declaraciones y criticó a Swiatek, según ella, por no tener en cuenta que también pasa en otras canchas, incluso en las más pequeñas.

"Creo que no se puede quejar, porque jugué en la cancha 8 y 9 y se oye todo", dijo la exnúmero dos del mundo. "Puedo escuchar a Suzanne Lenglen, Philippe Chatrier, cancha 6, 7 durante los puntos. Creo que tiene mucha suerte de poder jugar todo el tiempo en Philippe Chatrier”, añadió.

Además, la tenista española indicó que no le molesta en absoluto el ruido dado que durante los juegos se concentra en sí misma y no en su entorno.

"Pero no me importa. Como dije, jugué en canchas pequeñas estos días y escuchaba mucho ruido. En ese momento, estoy tan concentrada en mí mismo y en mi partido que realmente no me molesta", sostuvo.

Badosa se enfrentará este jueves a Aryna Sabalenka, en la tercera ronda de Roland Garros. Cabe recordar que ambas tenistas mantienen una estrecha amistad por fuera de las canchas.

Entretanto Swiatek, la actual número uno del ranking WTA, se medirá ante la checa Marie Bouzková.