Una lesión impedirá a Yulimar Rojas participar en los Juegos Olímpicos París 2024: "Mi corazón está roto"

La campeona mundial y plusmarquista de triple-salto (15,74 m en 2022), Yulimar Rojas, anunció este viernes que no podrá participar en los Juegos Olímpicos París 2024 debido a una lesión sufrida en los entrenamientos.

VEA TAMBIÉN "Estoy muy feliz y emocionada": Yulimar Rojas se titula nuevamente Atleta del Año o

La venezolana publicó un conmovedor mensaje a través de su cuenta en Instagram, en el que detalla que fue diagnosticada con una lesión en el tendón de aquiles izquierdo.

"Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024", expresa en el escrito.

Rojas además manifestó estar afectada emocionalmente ante las circunstancias, pues durante los últimos años se ha preparado para romper su propia marca en los Juegos Olímpicos.

"Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", dijo.

VEA TAMBIÉN La venezolana Yulimar Rojas logra su cuarto oro mundial en triple salto o

Finalmente agradeció el apoyo de familiares, amigos y su equipo de trabajo.

"Les deseo mucho éxito a nuestra delegación venezolana en París 2024, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes, y a mis compañeras de pista, que den el máximo por alcanzar también la gloria".

La atleta venezolana conocida como "La Reina del Triple-Salto" es cuádruple campeona mundial en las ediciones de 2017, 2019, 2022 y 2023, y triple campeona mundial bajo techo en 2016, 2018 y 2022.

Consiguió el actual récord del mundo con un salto de 15,74 m. y además posee reconocimientos como atleta femenina del año por World Athletics y triunfos en torneos como la Liga de Diamantes.