Vinicius dio fuertes declaraciones sobre el racismo en España: “si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que debería cambiarse la sede del Mundial”

Unas recientes declaraciones del delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. lo han puesto en el ojo del huracán y abren un gran debate en las redes sociales, luego de que afirmara que el Mundial de 2030 que se llevará a cabo en España, Portugal y Marruecos, deberá de cambiar de sede si uno de los anfitriones no cambiaba su pensamiento sobre el racismo.

Durante una entrevista con el medio CNN, el delantero de la ‘verdeamarela’ habló sobre la situación de xenofobia y racismo a la que se ha tenido que enfrentar en España, debido a que es el país en el que juega actualmente y el cual será sede del Mundial 2030.

En su diálogo con el medio, ‘Vini’ comentó que “hasta 2023 hay un margen muy grande para la evolución. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel”.

“Porque si incluso en 2030 las cosas no evolucionan, creo que debería cambiarse de lugar (la sede del mundial) porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo es un poco más complicado”, añadió.

El futbolista, de 24 años, aseguró que su propósito con todo esto es que “quiero hacer lo posible para que las cosas puedan cambiar porque hay mucha gente en España que la mayoría no son racistas, pero hay un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país donde es genial vivir, donde me encanta estar, amo jugar para el Real Madrid, tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia”.

“Estamos luchando porque las cosas puedan evolucionar más, Ya lo han hecho hasta ahora, pero que pueden evolucionar mucho más y que en 2030 los casos de racismo puedan disminuir”, puntualizó.

Vinicius Jr. no solo es conocido por su buen fútbol y ser uno de los delanteros más destacados de España, sino también por levantar su voz contra el racismo, del que él mismo ha sido víctima en varias oportunidades.

El más sonado fue el incidente que ocurrió mayo 2023, cuando el Real Madrid enfrentó al Valencia, cuando el encuentro tuvo que detenerse debido a los insultos racistas por parte de los aficionados de los locales, contra Vinicius.

El encuentro de la jornada 35 de la liga española de la temporada pasada, se vio interrumpido durante 10 minutos por los insultos que recibió el delantero del Real Madrid por parte de miles de hinchas valencianos, quienes le gritaban “mono”, entre otros insultos.

El lamentable suceso ocurrió a los 70 minutos, cuando el Valencia superaba por la mínima diferencia a los 'merengues' y el jugador brasileño se disponía a disputar una pelota en el área en busca del empate.

Tras más de un año de ese incidente, hace unos meses la justicia en España condenó a res hinchas del Valencia de España a ocho meses de prisión por haber lanzado insultos racistas contra el futbolista brasileño.

El tribunal señaló que los insultos racistas provocaron al jugador brasileño "sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad".

Tras el anuncio, 'Vini' celebró la decisión de la justicia y emitió un mensaje en redes sociales.

"Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente "jugar al fútbol". Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros", aseguró.

"Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para reclamar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta condena histórica", escribió el delantero de 23 años.

Con sus nuevas declaraciones, el deportista de los ‘merengues’ espera que para cuando se realice el Mundial de 2030, en donde España será una de las tres sedes, el país europeo haya mejorado respecto al racismo.