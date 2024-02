El mensaje de Messi que salvó a un vendedor de barbacoas en Argentina de la quiebra

Lionel Andrés Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol que ha logrado llevarle alegrías a sus seguidores tanto dentro como fuera de la cancha, pues con el solo hecho de detenerse un momento en sus diferentes rutinas para una foto o una firma es suficiente para sus fanáticos.

Esta vez hizo más que dar un autógrafo o una fotografía de recuerdo, le encargó una parrilla para barbacoas a un emprendedor argentino, luego de ver que esté le había hecho un envío hasta Miami a un amigo suyo y terminó salvándolo de la quiebra.

Así lo contó Guillermo Fernández, el herrero argentino dueño de Labohierro, un emprendimiento que arma parrillas y accesorios para los amantes de los asados y restaurantes de comida.

De acuerdo al relato que le dio al diario Olé, la pandemia había afectado mucho su negocio, que era familiar, y trató de sobrellevarlo como pudo; sin embargo, estuvo a punto de cerrar en diciembre del 2023 porque ya las cuentas no daban.

Pero un día recibió un mensaje en su Instagram de un tal Lionel Messi, el capitán de la selección Argentina que estuvo en la consecución de la última Copa América y Copa del Mundo de la ‘albiceleste’ que unió a todo un país.

“Hola, hace poco un amigo te compró una parrilla y se la mandaste acá a Miami, quería ver si te podía pedir otra más grande y mandarla al mismo lugar”, decía el mensaje de Messí, que cuando él lo leyó, no lo podía creer.

"En su momento, si me hubiesen filmado, no sabés cómo estaba. Saltando como loco. Estaba en una reposera en el patio, por dormir la siesta. Era un domingo, 12 de diciembre. Me acuerdo claramente como para tatuarme la fecha. Llegó un mensaje que decía Messi. Tenía 80 mil seguidores en la cuenta, me costó cinco años lograrlo y uno la cuida. Te da miedo abrir cualquier archivo. Dudamos del mensaje con mi señora, pero era él. Fue una locura todo", le dijo Guillermo a Olé.

El pedido se hizo, se envió y como contó el mismo Guillermo, esa venta salvó su negocio porque terminó haciendo dos parrillas, una para Messi y la otra para un allegado del ‘10’ y esto provocó que se hiciera viral en redes sociales, sus seguidores se incrementaron mucho y los pedidos comenzaran a llegar de diferentes partes del mundo.

"Me salvó la venta al exterior en 2023, me tuve que reinventar para sobrevivir. Diciembre llegaba con las últimas chirolas. Y como esto es una familia, la gente que está conmigo, lo poco que ingresaba lo dividía entre ellos. No pasaba nada. Leo me salvó pagarle el aguinaldo a los chicos, fue una luz al final del túnel", dijo al medio mencionado el afortunado emprendedor, que ahora, gracias al pedido de Messi, disfruta de un negocio próspero.