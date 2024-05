Vuelve la pesadilla de las colas por escasez de gasolina en Venezuela

La escasez de gasolina en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha vuelto de resurgir en los últimos días.

Aunque la intermitencia en el servicio de combustible ha sido una constante en el país, lo que padecen algunos estados ya volvió a niveles críticos.

La situación es dramática en todos los estados, salvo en Caracas, a la que el régimen cuida celosamente por concentrar la mayor población, por estar cerca del poder y donde llegan las visitas diplomáticas.

En las entrañas del país la situación cambia drásticamente.

En el fronterizo estado Táchira vuelven a salir videos de kilométricas colas alrededor de las estaciones de servicio en las que se invierten días para poder surtir.

A pesar de que Valencia está a escasas dos horas de la capital venezolana, también se presenta una situación similar. El estado gobernador por el chavista Rafael Lavaca, tiene estaciones que pasan dos días cerradas por uno.

La periodista de turismo Valentina Quintero denunció en sus redes esta dramática situación que incide en todos los ámbitos como traslado, turismo, costo del pasaje, atención de emergencias, costo de los productos y servicios.

"La escasez de combustible es grave", comienza su video, al que acompaña con un texto:

Soy caraqueña y no lo padezco. No nos había pasado en los últimos viajes a Boca de Uchire y Carora. Pero en esta ocasión llegamos a sentir pánico de quedarnos varados a la orilla del camino.

Mi oficio es viajar. Convencer a los venezolanos de conocer su tierra y nuestro país se conoce por carretera. Sería una imperdonable falta de responsabilidad ocultar esta penuria.

Me duele. Se me parte el corazón. Me indigna. Venimos de Timotes donde se produce un altísimo porcentaje de las hortalizas del país. Hay que estar ahí para ser testigo de las infinitas penurias que padecen para lograr llevar el alimento a toda Venezuela.

Son los agricultores. Los ganaderos. Los pescadores. Los viajeros. Todos los venezolanos. Un país petrolero destruido.

Que esto se arregló???

Somos miles fajados para construir desde ya, aguantando la pela, haciendo maromas, porque lo que tenemos claro es que este país lo construiremos a punta de nuestra fortaleza, del sentido de arraigo, de la convicción.