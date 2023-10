A días de la segunda vuelta en Argentina el ‘Kun’ Agüero comparó la escasez de gasolina en su país con la de Venezuela

Luego de retirarse del fútbol por causa de una arritmia cardíaca (trastorno de la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón), el argentino, Sergio ‘Kun’ Agüero, se dedica a su empresa ‘Krü Esports’, una plataforma de videojuegos deportivos.

Por ende, es muy común por estos días ver al exdelantero del Manchester City hacer varios videos mientras manipula algún juego en línea.

Con el humor que lo caracteriza, Agüero suele hablar de sus anécdotas vividas sobre los terrenos de juego, así como enviar mensajes que invitan a la reflexión.

Desde su lugar de trabajo, recientemente, el goleador ofreció una entrevista a una reconocida cadena de televisión especializada en deportes. Allí, tocó un tema que viene arrastrando su país (Argentina): la escasez de gasolina.

“No hay nafta (gasolina). No sé si reírme, si llorar, si pegar patadas al auto. Ahora no hay ni una gota. Pero qué loco, ayer increíble toda la cola que había por todos lados. La verdad que es un momento complicado para Argentina”, mencionó el exinternacional con la ‘albiceleste’.

Después de esta confesión, Agüero contó a su audiencia que mantuvo una conversación con un taxista venezolano, quien le confesó que dejó el país debido a las grandes colas de combustible que se hacen en Venezuela.

“Al conductor que me llevaba, venezolano, le conté la situación con la nafta y me dijo ‘sabes por qué me fui de Venezuela (…) porque tuve tres días en el coche esperando para cargar nafta, y ahí fue el día que dije agarro a mi familia y me voy’. Y digo yo, estaremos tres días, algún día, así como en Venezuela”, se preguntó el exfutbolista.

Las palabras del ‘Kun’ se dan a pocos días de que se celebre la segunda vuelta presidencial en Argentina; contienda en la que se enfrentan el izquierdista Sergio Massa, de la coalición oficialista Unión por la Patria, y el aspirante de derecha Javier Milei de La Libertad Avanza.