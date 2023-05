Acróstico, la nueva canción de Shakira, tendencia en YouTube a pocas horas de su lanzamiento

La noche del jueves 11 de mayo, la cantante colombiana Shakira lanzó una nueva canción llamada Acróstico, una melodía dedicada a sus dos pequeños hijos, Milan y Sasha.

Se trata del cuarto lanzamiento musical de la barranquillera en seis meses, una temporada de éxitos que inició con la presentación de Monotonía, junto a Ozuna; seguida por Sessions #53, al lado de Bizarrap; TQG, con Karol G; y ahora Acrónimo.

Solo las tres primeras canciones de esta lista, Monotonía, Sessions #53 y TQG, suman en YouTube casi 1.300 millones de reproducciones y han convertido a Shakira en una de las cantantes más escuchadas del mundo en la actualidad.

Fueron lanzamientos que estuvieron marcados por el gran interés que despertaron en el público las múltiples referencias que hizo la cantante colombiana en sus canciones sobre la ruptura de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué.

Sin embargo, en Acrónimo, el sencillo que lanzó este jueves, la oriunda de Barranquilla dio un viraje de letra y género, dando paso a una balada pop llena de símbolos maternales.

Pues en YouTube la canción ha sido todo un éxito, sumando 1,7 millones de reproducciones a tan solo 12 horas de su lanzamiento y ubicándose como segunda tendencia musical latina en la plataforma.

El video de la canción muestra a dos crías de ave saliendo del nido mientras que la madre los observa emprender el vuelo, mientras que la letra habla sobre el “perdón” y la “felicidad”.

Además, cada estrofa está relacionada con el nombre de sus hijos. Al principio, en el video se agrupan las letras iniciales para construir la acronimia con el nombre de Milan, el menor de los pequeños.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, dice la canción.

Luego, en otra parte del video, se forma el acrónimo de Sasha, el mayor de sus hijos.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”, se escucha.

De esta manera, la cantante colombiana, quien fue homenajeada el pasado fin de semana en la ceremonia de los Billboard, se anota un nuevo éxito.