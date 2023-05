Así suena Acróstico, la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos Milan y Sasha

La cantante colombiana Shakira volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo lanzamiento musical. Y esta vez lo hizo con un tema dedicado a sus dos hijos.

VEA TAMBIÉN Fotografían a Shakira dando paseo en bote con un famoso tras el Gran Premio de Miami de la F1 o

El pasado miércoles 10 de mayo, la barranquillera dejó expectantes a sus miles de fanáticos en el mundo con un “post” en Instagram en el que develó la portada y el nombre del sencillo: Acróstico.

Con tonos pasteles y una “escena maternal”, la imagen mostraba a dos crías de ave saliendo del nido mientras que la madre los observaba emprender el vuelo.

Sin muchos detalles, la expectativa no fue mucha para los fanáticos, pues sólo pasaron unas cuantas horas para conocer la letra con la que rindió homenaje a los dos amores de su vida, los pequeños Milan y Sasha.

Al son de notas suaves de piano, la cantante interpretó una canción relacionada con el “perdón” y la “felicidad”. Además, cada estrofa está relacionada con el nombre de sus hijos.

En el video se detalla cómo se agrupan las frases iniciales para hacer acronimia con el nombre de Milan, el menor de sus hijos.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, entonó la colombiana.

En otra parte del video y estrofa de la canción se forma el acrónimo de Sasha, el mayor de sus hijos.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”, agregó la barranquillera.

El tema acaba de ser publicado en la plataforma de videos YouTube y ya suma un número importante de reproducciones, generando gran emoción entre sus seguidores.

Shakira ha sido noticia por haber sido homenajeada reciéntemente por los premios Billboard como la ‘Mujer del año’ en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música.

Allí ofreció un discurso en el que habló de lo difícil que ha sido para ella el 2023: “Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo, mientras cientos de personas aplaudían.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, agregó.

Durante los últimos meses, la cantante colombiana ha sido tendencia mundial no solo por su separación de Piqué, sino por sus nuevos lanzamientos musicales tras su divorcio que la han impulsado a los primeros lugares de las listas de las plataformas de reproducción más importantes del mundo.