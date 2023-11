Actor Juan Pablo Raba fue víctima de robo y golpes cuando disfrutaba con sus hijos en los cerros de Bogotá

El actor Juan Pablo Raba, conocido por sus actuaciones en producciones internacionales como Narcos, Distrito Salvaje, Noticia de un secuestro, entre otras, fue víctima de robo este lunes en Bogotá, mientras disfrutaba con sus hijos de una mañana de montañismo en los cerros orientales de la capital colombiana.

Raba, además de ser robado por cinco delincuentes que lo abordaron, fue golpeado frente a sus hijos de 5 y 11 años que lo acompañaban este lunes 6 de noviembre, día feriado en Colombia.

El actor dio a conocer en sus redes sociales las heridas en la cara que le causaron los jóvenes que arremetieron contra su integridad y los objetos de valor que le hurtaron.

“Hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno. Me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, contó Raba en un video publicado desde su cuenta oficial de Instagram.

Además, el reconocido intérprete alertó a sus seguidores y conocidos para que no hagan caso a los mensajes que reciban en nombre del actor.

“Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta no soy yo", publicó en sus redes este lunes.

Su esposa, Mónica Fonseca, con quien mantiene una relación de más de 11 años, no ocultó su rabia y calificó de “porquería” la situación que vivieron sus familiares.

“Está golpeado. O sea, le dieron puño etc. los niños asustados, pero están bien. Intentaron agarrar a Jojo. Ahí JP tuvo que meter puño. Terrible. Un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación. 5 jóvenes contra un papá, un niño de 11 años y una niña de 5. La mier&%$”, escribió la actriz en su cuenta de X (antes Twitter).

Según se ha podido conocer, Raba se encontraba temporalmente en Colombia para participar de los Premios Macondo 2023, dado que su lugar de residencia es Estados Unidos.