El emotivo mensaje de Anahí a Karol G en concierto de RBD en Medellín: "Te amo Bichota"

La agrupación mexicana RBD se encuentra de gira por Latinoamérica, eligiendo como primer destino a Colombia, donde este fin de semana realizó cuatro conciertos en la ciudad de Medellín.

La euforia por el regreso a los escenarios de RBD ha causado furor entre los fanáticos de la banda mexicana que vieron su serie televisiva desde el 2004 cuando surgió en México.

A partir de septiembre de este año, la banda mexicana arrancó su gira Soy Rebelde Tour, con varias fechas en Estados Unidos. El segundo país elegido fue Colombia, donde este fin de semana se presentaron en cuatro ocasiones con lleno total en el estadio Atanasio Girardot.

VEA TAMBIÉN Así sonó en vivo 'Acróstico', la canción que Shakira le compuso a sus dos hijos Milan y Sasha Piqué o

Precisamente, en su tercer concierto en la ciudad de la “eterna primavera”, una de sus integrantes sorprendió a los fanáticos con un mensaje para la cantante colombiana Karol G.

Se trata de Anahí, quien ha manifestado en múltiples ocasiones su admiración por “La Bichota”, un cariño que ha sido mutuo dado que la exponente del género urbano también ha dejado en claro su afición por RBD y en especial por Anahí.

Durante el concierto de este domingo 5 de noviembre a la noche, Anahí sorprendió a los más de 30 mil espectadores vistiendo un atuendo con el mensaje “Te amo Bichota”.

Durante una pausa de la presentación, Anahí se quitó una prenda y puso al descubierto una blusa con el mensaje para la artista nacida en Medellín. En ese instante, los asistentes el escenario deportivo desbordaron de locura e incluso llegaron a pensar que Karol G cantaría con Anahí.

VEA TAMBIÉN Rigo y otras tres telenovelas del Canal RCN que arrasan en una de las plataformas más vistas o

Sin embargo, se trató solamente de un emotivo mensaje de admiración de la mexicana hacia la colombiana.

Horas después, Karol G, muy conmovida, dedicó un largo mensaje a Anahí de agradecimiento por acordarse de ella en el concierto en Medellín.

"Anahí, mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar; es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida", dijo la cantante colombiana en su cuenta de Instagram.

"Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora... No encuentro las palabras para describir la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre", agregó Karol G.