Actor que interpretó a Carlton Banks en el 'Príncipe del Rap' habló sobre la verdad detrás de su papel en la serie: "Hizo que no volviera a actuar"

El actor estadounidense Alfonso Ribeiro, quien se hizo famoso por su papel de Carlton Banks en la serie cómica 'El príncipe del rap en Bel-Air', habló de su interpretación en dicha producción.

Durante una entrevista con Closer Weekly, el intérprete de 52 años tachó de “sacrificio” el coste de oportunidad que asumió por encarnar al primo de Will Smith en la serie.

VEA TAMBIÉN Arrestan a hombre que intentó invadir la lujosa propiedad de Will Smith en Los Ángeles o

“Interpretar a Carlton en el Príncipe del Rap se convirtió en un sacrificio. Siempre solía decir que hacer Carlton era lo mejor y lo peor que me había pasado. Fue uno de los mejores papeles que tuve la suerte de interpretar, pero también fue el papel que me impidió volver a actuar porque la gente no podía verme como otra cosa”, señaló.

En ese contexto, Ribeiro argumentó que “el sacrificio fue no tener una carrera nunca más”.

En la misma entrevista, el actor habló de los momentos que pasó junto al elenco y destacó varios de ellos: “Antes de cada espectáculo, íbamos al camerino de Will Smith, tocábamos música y bailábamos y teníamos una gran acumulación de energía para prepararnos para el espectáculo. Esos son grandes recuerdos de estar juntos”.

VEA TAMBIÉN Will Smith reveló detalles del momento más intimidante que vivió durante una cita romántica con una reconocida rapera internacional o

Alfonso Ribeiro, quien actualmente trabaja como uno de los coanfitriones de Dancing With the Stars, está viviendo unos de los mejores momentos de su vida en la televisión y aseguró que está “disfrutando todo lo que está haciendo”.

"Julianne Hough y yo tenemos una química increíble juntos para el programa (...) Realmente trabajamos bien juntos”, dijo.

La popular competencia de celebridades parece ser algo natural para Alfonso, quien ganó el primer lugar en la temporada 19 de la serie en 2014.

En cuanto a 'El príncipe del rap en Bel-Air', la serie cómica estadounidense fue creada por Andy Borowitz y Susan Borowitz.

Fue producida por la cadena NBC y estuvo al aire entre el 10 de septiembre de 1990 y el 20 de mayo de 1996, con 6 temporadas y 148 episodios.