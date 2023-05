Actriz de 'Enfermeras' relató que fue víctima de abuso por parte de un instructor de gimnasio

‘Enfermeras’ fue una serie del Canal RCN que tuvo mucho éxito en las noches y por esta razón hubo una segunda temporada que fue con la que concluyó. Por esta producción desfilaron actores de la talla de Sebastián Carvajal, Diana Hoyos, Majida Issa, Javier Jattin, Luciano D’Alessandro, Nina Caicedo, entre otros.

Una actriz que también pasó por esta serie fue Marisol Correa, quien interpretó a ‘Sandra Morato’. La pereirana le concedió una entrevista al programa ‘Buen Día, Colombia’ en el que abrió su corazón y confesó que fue víctima de abuso en un gimnasio.

“Como soy actriz, y desde pequeña he estado familiarizada con los escenarios, no tengo lío con la desnudez. Estoy con muchas personas y me tengo que cambiar, es una cosa práctica. Eso ha permitido que en espacios en donde hay otras percepciones de la desnudez, uno no entienda la gravedad de las cosas”, comentó inicialmente la mujer.

Posteriormente, señaló que, debido a su trabajo en la actuación, veía tan normal desnudarse que normalizó situación de abusos en su vida: “Me pasó una vez en un gimnasio, el entrenador en su consultorio me dijo que iba a tomarme medidas y dije: ‘Claro, es normal que me tome medidas’. Me dijo: ‘Quítate la sudadera, la camiseta, el brasier’ y lo hice porque dije “si me tiene que tomar medidas pues lo haré"; tras varios años estaba terminando un entrenamiento con mi entrenador personal y me pregunté: “no me tomó medidas” y ahí caí en cuenta que eso que me había pasado estuvo muy mal”.

Luego de este relató, agregó que cuando era niña sufrió algo similar: “en el colegio yo iba constantemente al consultorio médico porque sufría de migrañas y el doctor siempre me hacía quitar todo el uniforma hasta el sostenedor, por qué tenía que hacerme quitar el sostén si tenía una migraña”.

“¿Cuál es el imaginario que la gente tiene del cuerpo de la mujer o hasta dónde cree que puede comentar, hacer, tocar? Y nosotras, con la necesidad de quedarnos calladas y no decir no me gusta lo que está haciendo”, puntualizó Marisol Correa.

La actriz no solo ha hecho parte de la mencionada serie ‘Enfermeras’, también estuvo en ‘Lady, la vendedora de rosas’ (2015), ‘La Ley del Corazón’ (2018) y muchas más.

Esta es la revelación de la actriz Marisol Correa: