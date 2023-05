Actriz colombiana Sandra Reyes aseguró haber sido raptada por extraterrestres

Sandra Reyes es una actriz colombiana con amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro de ese país, interpretando icónicos personajes recordados a lo largo de la historia y pronto estará en el proyecto del Canal RCN llamado ‘Rigo’, que retratará la vida de uno de los ciclistas más reconocidos del mundo.

Recientemente estuvo en el programa ‘Buen Día, Colombia’ hablando de lo que será esta nueva producción y comentó algo de su vida que asombró a la opinión pública y es que en un tiempo fue raptada por extraterrestres y desde ese día los puede sentir.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, señaló la actriz.

Sandra relató que lo que pudo ver de la nave en la que se desplazó es que era transparente y que le dieron un paseo por los confines del universo: “En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro ‘Rescate de la Tierra’ donde había mensajes para mí”.

La actriz agregó que los extraterrestres hace mucho habitan en este planeta y nos mandan muchísimos mensajes, además, su aparición en La Tierra “está cerca”.

“El mensaje es no tengan miedo, vibremos alto, vibremos en armonía y en agradecimiento”, dijo Sandra reyes al finalizar su entrevista.

La artista tuvo un cambio en los últimos años de su estilo de vida, dejando atrás el estilo elegante y sobrio, con el que se hizo conocer en la televisión colombiana, para adoptar una apariencia más desparpajada, relajada y hasta un tanto hippie.