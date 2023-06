Actriz de la novela ‘A Mano Limpia’ denunció que estuvo “privada de la libertad” en un aeropuerto en México

La actriz colombiana Viviana Santos vivió una mala experiencia al llegar a un aeropuerto en México por un viaje de turismo, en el que iba a compartir con unos amigos. La mujer aseveró que fue retenida por migración y que lo que le pasó a ella fue una “violación a los Derechos Humanos”.

La artista contó que al llegar a México, migración le preguntó que a qué iba y si ya había ido antes, a lo que ella respondió que iba de paseo y que ya había estado en el país ‘azteca’, además, fue residente legal; las autoridades le pidieron el pasaporte y ella les pasó el nuevo que había adquirido y el viejo porque en él tenía la visa americana, con el fin de que no pensaran que ella se iba a pasar a Estados Unidos.

Por último, migración le preguntó si había tenido algún problema legal en México a lo que ella responde que no, pero las autoridades la pasaron a una segunda entrevista y le quitaron el pasaporte y el celular.

Viviana Santos relató que la pasaron a un salón para la segunda entrevista y que le permitieron tomar su celular para mostrar sus papeles y alcanza a avisarle a un amigo que la iba a recibir. En esta entrevista le preguntan si tiene carta de invitación y si conocía realmente a la persona que la iba a recibir, a lo que ella todo respondió que sí.

“Todo parecía como tranquilo, todo lo que me pedían yo se los iba dando y me dice espérame 10 minutos y ya te damos respuesta, salí, me quitaron el celular nuevamente y después de 40 minutos me dicen que he sido rechazada, pero no has sido deportada”, contó la actriz.

“De ahora en adelante la aerolínea se hace cargo de ti, de ellos depende que vuelvas a tu país, que comas y en este momento te vamos a pasar a este cuarto donde no puedes tener el celular ni el pasaporte”, agregó.

Posterior a esto, la colombiana trató de averiguar por qué la habían retenido a lo que migración le respondió que posiblemente fue porque su contacto en México no había respondido, a lo que ella afirmó que fue mentira porque su amigo le contó, después de salir, todo lo que hizo por ella.

Santos comentó que le hicieron firmar un formato en el que le permitían hacer una llamada al consulado de Colombia en México y, pese a que le dijeron que sí le iban a dar la llamada, nunca la dejaron comunicarse con el organismo.

“Me entraron a este cuarto, que no tenía visibilidad, era custodiado por dos guardias, me quitaron todas mis cosas, mi morral, los cordones de los zapatos, las joyas, todo y había otras personas de Senegal que ya llevaban días ahí. Tuve mucho susto por qué no sabía cuánto tiempo iba a estar encerrada”, dijo Viviana.

“Literalmente estaba secuestrada, estaba privada de la libertad como si fuera una delincuente, pero no lo era porque nos decían que supuestamente no estábamos detenidos, pero no nos dejaban ni hacer la llamada”, contó la mujer.

Ella siguió relatando todo lo que vivió y vio en ese cuarto, denunció que había malos tratos por parte de la gente de migración con tan solo hacer preguntas por su situación en el país y a la espera de que los devolvieran a Colombia.

Por último, señaló que después de casi 12 o 13 horas, la embarcaron en un vuelo a Colombia, pero no le devolvieron ni el celular, ni el pasaporte, ni el equipaje que llevaba: “Al llegar a Colombia, me entregan el celular y me comunico con mi familia, me entero lo que hizo mi amigo por mí y las mentiras que me dijeron en migración, pero las maletas no estaban”.

De acuerdo con su relato, las autoridades colombianas le dijeron que el equipaje seguía en México, porque migración las estaba revisando, cuando allá le habían dicho que sus maletas ya estaban en manos de la aerolínea.

“Todo el tiempo nos dijeron mentiras, nos privaron de nuestros derechos, no me dejaron a hacer mi llamada pese a que firmé el formato, no me dieron comida, me dejaron incomunicada, me privaron de la libertad sin ser una delincuente y nunca me explicaron por qué me negaron la entrada a México”, concluyó.

La mujer cerró su video haciendo una invitación a todos los internautas que vean su video a compartir la historia y hacer eco de lo que está sucediendo en México, que no es nuevo, pues a la actriz colombiana Nina Caicedo ya le había pasado una situación similar, para que haya una solución a esta problemática.