Reconocida actriz de 'Pálpito' genera polémica luego de asegurar que lleva 10 años sin usar desodorante

La serie de Netflix ‘Pálpito’ estrenó este año su segunda temporada tras el éxito que tuvo la primera parte e incorporó nuevos talentos como es el caso de la actriz Laura Londoño, quien se une al elenco tras protagonizar la nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’ y ‘La Ley del Corazón’, con el papel de Lorena Williams, la asesora del comisionado presidencial Zacarías Cienfuegos, interpretado por Sebastián Martínez.

Su personaje ha despertado odio dentro de los seguidores de la serie debido a su frialdad y ansias de poder, lo que demuestra que es una actriz polifacética que puede realizar papeles tanto de “buena” como de villana.

Su talento la ha llevado a lograr mucha popularidad en redes sociales, pues en su cuenta de Instagram tiene una comunidad de cerca de tres millones de seguidores, a quienes les comparte parte de lo que hace en su trabajo y cosas de su vida personal.

Hace poco, la actriz hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y la respuesta a una pregunta ha hecho mucho eco, luego que la mujer hablara sobre su higiene personal.

El seguidor le preguntó que cuál desodorante usa y Laura respondió: “pues te cuento que llevo la módica suma de 10 años sin usar desodorante. Ninguno, cero, absolutamente cero”; acto seguido argumentó que lo hace por un tema de salud.

“En algún momento me di cuenta de que el cáncer de mama está muy asociado a los desodorantes. No tanto por ser desodorantes, sino por ser antitranspirantes, tenemos una glándula que tiene que transpirar, no tiene que oler feo, pero sí tiene que transpirar”, explicó la actriz.

“Entonces hice como un ‘detox’ de eso. Empecé usando un desodorante natural y eso toma un tiempo para que el cuerpo se acomode y regule su pH. (...) Cuando uno logra trascender esa incomodidad inicial, luego ya no tuve que usar nada”, agregó la artista colombiana.

La respuesta generó un sinfín de comentarios tanto de quienes la entienden y explican que no todos los organismos son iguales, y quienes aseguran que no se imaginan pasar días sin desodorante por el mal olor.

“L@s que no usan desodorante, quizá no han pensado que no es que no huelan, sino que ya su nariz se acostumbró al olor”, “yo creo que es un tema hormonal y de sudoración excesiva”, “Una persona que conocí decía que no usaba desodorante y que jamás le daba mal olor… ella no lo sentía, pero nosotros sí”, “Tengo dos años usando la piedra de alumbre, es lo mejor”, “comencé ayer y ya hoy ni yo misma me aguanto”, entre otros han sido los mensajes que han dejado.