Actriz de 'Pandillas, Guerra y Paz' denuncia que fue suplantada y por eso está endeudada y reportada

Yesenia Valencia es una actriz colombiana de amplio recorrido en diferentes novelas del país entre ellas ‘La ley del corazón’, ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Francisco, el matemático’, ‘Pandillas, guerra y paz’ y más.

A parte de la actuación, la mujer se dedica a otros negocios como una productora audiovisual Valencia Producciones​ y su fundación social Amados.

La artista denunció en W Radio que fue víctima de suplantación y los inescrupulosos la pusieron como codeudora de varias empresas dedicadas a la venta de catálogo sin su consentimiento, lo que generó un reporte en la central de riesgos por deudas de que ella no sabía que tenía.

“Tenemos una empresa e íbamos a sacar una tarjeta de crédito de la compañía, yo soy la representante legal, y resulta que no podía porque tenía cartera castigada, yo no entendía y el banco me mostró los reportes y efectivamente una empresa me había castigado porque yo no había pagado, pero resulta que no solo estaba en una sino en cinco o seis empresas de venta de catálogo como codeudora”, contó la actriz a la emisora mencionada.

Yesenia Valencia señaló que la suplantación se hizo de manera muy sencilla, pues la estafadora solo tuvo que dar su nombre y número de identificación para ser aprobada, algo que la mujer no puede creer, pues es muy fácil que la suplanten, pero muy difícil poder aclarar que no es ella quien está de codeudora de ninguna de las empresas.

“Nos tocó mandar un derecho de petición y una de las compañías me respondió, me pasó el audio en el que supuestamente yo autoricé ser codeudora, les digo que no soy yo y me dicen que me toca ir a la Fiscalía, poner una denuncia y con eso ellos me retiran, me dan un paz y salvo para poder ir al banco, pero también me toca contratar a un abogado para que me vuelvan a reestablecer el puntaje crediticio. El daño que le hacen a uno a nivel crediticio es impresionante”, aseveró Yesenia.

La mujer no ocultó su molestia por la facilidad en que se puede suplantar en el país y lo difícil que es lograr la desactivación de algo que se solicitó sin consentimiento: “Resulta que una persona se hace pasar por mí y solo da mi nombre y mi número de cédula, ustedes saben que en Colombia uno da el número de cédula hasta en un edificio, y con ese número y mi nombre sacan créditos, pero cuando les digo que esa no soy yo, ahí sí me toca comprobar que no soy yo”.

Aparte de la actriz, su hermano también se vio inmiscuido en este delito y están esperando ayuda por parte de estas empresas, pues al estar reportada en la central de riesgos por deudas, no puede acceder a préstamos o tarjetas de crédito, que en estos momentos necesita para su empresa.