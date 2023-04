Actriz que interpretó a ‘Aura María’ en ‘Betty, la fea’ confesó lo que siente que solo la recuerden por ese personaje

Estefanía Gómez es una actriz colombiana que lleva más de 20 años apareciendo en diferentes producciones colombianas como ‘Amor a la Plancha’, ‘El Capo’, ‘Enfermeras’, entre otras; pero sin duda su interpretación estelar fue el papel de ‘Aura María Fuentes’ en la exitosa novelas ‘Yo soy Betty, la fea’.

Como se recordará, Aura María era la recepcionista de la empresa Eco Moda en donde se desarrolló gran parte de la novela, ella pertenecía al ‘cuartel de las feas’ un singular grupo de mujeres que gustaban del chisme y que le brindaron su amistad a Betty.

Si bien la novela se estrenó en 1999, sus repeticiones en el Canal RCN más su inclusión en las plataformas de streaming de video, la ha convertido en una novela icónica en la cultura colombiana y latinoamericana.

Precisamente, Estefanía Gómez respondió en sus redes sociales si le gusta que la gente la recuerde por ‘Aura María’ y la llamen así en las calles, pesé a que ha interpretado otros papeles en su trayectoria.

“Es un personaje al que le tengo que agradecer demasiado y si la gente me recuerda por ese personaje, pues yo feliz, realmente nunca peleo con ese tipo de cosas, pues eso quiere decir que les gustó ese personaje, entonces, nada, sigo siendo Aura María”, respondió la actriz.

Su respuesta fue publicada en un perfil de Instagram dedicado a la vida de los famosos y los internautas respondieron que eso se llama gratitud con lo vivido y mencionaron a otros actores a quienes no les gusta ser encasillados.

Un caso de los actores del elenco que no les gusta ser recordados por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’ es el de Martha Isabel Bolaños, quien interpretó a ‘Jenny, la Pupuchurra’, pues ha dicho que se siente agradecida con el personaje, pero que no le gusta que le digan así en la calle porque ella es una actriz que ha hecho diferentes papeles para ser recordada por su nombre y no por el del personaje.