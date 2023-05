Al Pacino junto a su novia de 29 años será padre de nuevo a los 83 años

El actor estadounidense Alfredo James Pacino, conocido en la industria cinematográfica como 'Al Pacino', se convertirá nuevamente en padre y esta vez a la edad de 83 años.

Así lo confirmó su representante a distintos medios de comunicación, entre ellos la revista People, donde se ratificó la noticia de que el actor y su novia Noor Alfallah, de 29 años, esperan un bebé.

Según reseña el medio, Alfallah ha estado vinculado al protagonista de “Scarface” desde abril de 2022 y los rumores del romance salieron a la luz por primera vez cuando fueron captados cenando juntos.

La empresaria y productora de cine habría estado saliendo en secreto con el padre de su hijo desde la época de la pandemia de covid-19.

Pacino, quien interpretó a Michael 'Mike' Corleone en la trilogía de 'El Padrino', actualmente tiene otros tres hijos con sus anteriores parejas: dos con Beverly D'Angelo y uno con Jan Tarrant.

En entrevista con The New Yorker n 2014, el estadounidense habló de la paternidad, refiriéndose a temas de su infancia cuando fue abandonado por su padre a la edad de dos años.

"Tener hijos me ha ayudado mucho. Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre. Quería estar ahí. Tengo tres hijos. Soy responsable de ellos. Formo parte de su vida. Cuando no estoy, es molesto para mí y para ellos", comentó.

En cuanto a la carrera del actor, Al Pacino ha gozado de gran reconocimiento en Hollywood por sus apariciones en importantes películas de culto como las mencionadas anteriormente.

Para el año de 1992, el neoyorquino recibió el Oscar a mejor actor por su papel en el drama “Perfume de mujer”, donde dio vida al teniente coronel Frank Slade.