Alec Baldwin comparó a Javier Milei con un famoso asesino serial de Nueva York

Tras el sorpresivo resultado que dejó las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) luego de conocerse la victoria de Javier Milei con una ventaja contundente ante los demás candidatos, una llamativa comparativa por parte del actor estadounidense Alec Baldwin causa furor en redes sociales.

El intérprete de ‘La Decisión más difícil’ tomó este lunes sus redes sociales para hacer una peculiar comparación entre Milei y un famoso asesino serial de Nueva York.

Por medio de su cuenta de Instagram, Baldwin posteó una foto en la que resaltó el parecido físico entre el líder de La Libertad Avanza con el arquitecto Rex Heuermann, acusado de presuntamente haber cometido varios asesinatos en Nueva York.

“Asombroso, hasta el tinte de pelo (…) de verdad, esto no tiene nada que ver con política, solo creo que el parecido es notable”, escribió en su publicación la estrella de Hollywood.

Alec Baldwin también señaló en su publicación: “hemos luchado por mantenernos aquí en los EE. UU., no dejes que la política abrume tu sentido del humor”.

La comparación realizada por el actor, de 65 años, ha causado todo tipo de debates en redes sociales, ya que algunos usuarios insisten en el norteamericano no debería de estar involucrándose de ninguna manera en la política en Argentina.

Mientras que otros cibernautas han acotado que la victoria de Milei es lo peor que le ha podido pasar a la nación suramericana.

Esto se da luego del rifirrafe entre la cantante Lali Esposito y Javier Milei tras las elecciones primarias en Argentina.

Tras conocerse la victoria del líder de La Libertad Avanza, algunos en el país suramericano mostraron su inconformidad, entre ellos la cantante Lali Esposito, quien lamentó el resultado de los comicios.

Lali Esposito por medio de sus redes sociales calificó de “peligroso” el hecho. “Qué peligroso. Qué triste”, consideró la artista.

Tras recibir críticas por su trino de parte de seguidores de Milei, la intérprete argentina no dudó en hacer un descargo sobre las reacciones a su comentario.

“No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, reaccionó.

Durante una entrevista para una radio en Argentina, Milei respondió que no conocía quién es Lali Esposito. Tras la insistencia del presentador Jonathan Viale, quien se mostró sorprendido por su respuesta, el político lanzó otro comentario irónico.

Cerca de 35 millones de ciudadanos estaban convocados para participar de las PASO en donde se definieron candidatos para las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Con el 97% de las mesas escrutadas, Milei ganó con más del 30% de los votos, seguido de Sergio Massa con 21,36%, Patricia Bullrich con 16,98%, Horacio Rodríguez Larreta con el 11,29% y Juan Grabois con el 5,86%.