Alejandro Sanz se sincera en pleno concierto en medio de rumores de ruptura en su relación

El cantante español Alejandro Sanz se sinceró en medio de un reciente concierto, que dio en el marco del inicio de una gira de presentaciones por su país, que se cumplió en el escenario Navarra Arena de la ciudad de Pamplona.

En su más reciente concierto luego de una serie de mensajes que ha dejado en las redes sociales describiendo que no está bien de ánimo, y rumores sobre una supuesta ruptura de su relación con la artista Rachel Valdés, el español agradeció a sus fanáticos por su apoyo.

“Para mi es muy importante que ustedes estén aquí. Desde el fondo del agujero de mi pecho, gracias de todo corazón”, afirmó Sanz visiblemente conmovido por el cariño que sintió desde el público.

El español explicó que los mensajes que escribió en los últimos días en su vida surgieron de forma natural sin una intención “Lo escribí porque me sentía así y ver la reacción fue muy bonito”, apuntó.

“A Estas cosas intentamos buscarles un porqué y no tiene que ver con nada ni con nadie. Es un agujero que te hace aquí de repente”, dijo mientras señalaba su pecho.

A modo de consejo, al artista español pidió desde el escenario a las personas entre su público que nunca olviden “lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere, de aquellos que están cerca de ti”.

En medio de la situación de Sanz, el diario El Mundo de España indicó que su estado de ánimo se debe a una aparente ruptura con Valdés con quien convive desde 2019.

“Según revela a este periódico una fuente del entorno de la pintora, ‘unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz’”, precisó el diario.

VEA TAMBIÉN Estos serían los motivos por los que Alejandro Sanz estaría atravesando una crisis personal o

En días pasados Sanz dejó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que escribió que no está bien de ánimo. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, afirmó.

El mensaje dejó preocupados a sus seguidores que saltaron a darle apoyo en las redes sociales a lo que el español reaccionó con agradecimiento.