Alejandro Sanz preocupa a sus fanáticos: “he recibido mucho cariño por diferentes vías y lo agradezco muchísimo”

El pasado viernes 26 de mayo, el cantante Alejandro Sanz publicó un mensaje en su cuenta Twitter en el cual habló sobre su salud emocional y mental.

Evidentemente, la información ofrecida por el intérprete de ‘Corazón partío’ preocupó tanto a sus seguidores como colegas del mundo artístico.

De tal modo Sanz puntualizó en la red social: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”.

Aunque no dio mayores detalles, el cantante de 54 años de edad afirmó que está trabajando para salir de dicha situación y regresar cuanto antes a las tarimas.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, acotó.

Por su parte, este lunes 29 de mayo, el cantautor ganador de 24 premios Grammy Latinos reapareció en Twitter para agradecer las muestras de cariño de su público.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, mencionó Sanz.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, añadió.

Sanz habría pasado por algo similar el pasado mes de noviembre de 2022 al expresar en Twitter que estaba triste por las dificultades que tenía a la hora de componer nueva música.

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada… Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Sólo quería compartirlo”, redactó el músico español en aquel entonces.