"Alguien de aquí muy español no va a soportar": fanáticos reaccionan con elogios y pullas a Piqué tras reciente comercial de Shakira junto a Messi

La cantante colombiana Shakira y el futbolista argentino Lionel Messi deslumbraron a sus fanáticos tras su participación en un reciente comercial de la cadena de restaurantes Hard Rock Cafe.

Shakira y Messi aparecen en el comercial haciendo su ingreso a establecimientos de la prestigiosa cadena mientras de fondo suena la famosa canción 'Come together', de la banda The Beatles.

En el comercial también participan los cantantes estadounidenses John Roger Stephens, conocido como John Legend, y Noah Kahan.

VEA TAMBIÉN Shakira sorprendió con vestuario que dejó ver sus caderas y de botas negras durante el ‘after party’ de la Met Gala 2024 o

Shakira, como ha acostumbrado a sus fanáticos en los últimos meses de su carrera musical, causó impacto por el llamativo vestido de tono gris brillante con el que aparece.

A Messi, entre tanto, se le ve relajado y sonriente usando un vestuario sobrio de pantalón, camiseta y chaqueta. En un momento del comercial, incluso, llega a interactuar con algunas de las personas que se cruza a su paso.

La actuación de los dos suramericanos ha generado gran impacto entre los aficionados que con divertidos comentarios y múltiples elogios se han pronunciado sobre la pieza lanzada en horas de la tarde del miércoles.

Algunos, incluso, aprovecharon el momento para recordar al exfutbolista español Gerard Piqué, la expareja de Shakira quien en sus tiempos como defensor del Barcelona fue un cercano amigo de Messi.

“Alguien de aquí muy español no va a soportar”, escribió un fanático a modo de humor en un comentario.

Otro seguidor más también pareció apuntar contra Piqué por la participación de la colombiana con el argentino en la pieza. “¿Shakira y Messi en un mismo comercial? Conozco a alguien que va a estar muy enojado cuando lo vea”, publicó.

Algunos seguidores más, menos irónicos, simplemente reconocieron la más que sobresaliente participación de las dos figuras latinoamericanas en el comercial.

“¿Pero cómo es posible este suceso? El campeón del mundo y la reina latinoamericana”, escribió un admirador mientras que varios más se refirieron a Shakira y Messi como la “realeza de Latinoamérica”.

Messi y Shakira, tras las reacciones que generó el comercial, evidenciaron que quizás son hoy en día las figuras más mediáticas en Latinoamérica.