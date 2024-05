Shakira sorprendió con vestuario que dejó ver sus caderas y de botas negras durante el ‘after party’ de la Met Gala 2024

Flores, animales y alta costura vintage abundaron este lunes en la Met Gala 2024 que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el prestigioso recinto de la Quinta Avenida frente al Central Park.

Una de las figuras que resaltó durante la gala fue la cantante colombiana Shakira, quien hizo su primera aparición en los considerados 'Óscar' de la moda junto a importantes celebridades como Bad Bunny, Zendaya, Jennifer Lopez, Dua Lipa, entre otras.

La artista barranquillera asistió al evento luciendo un exclusivo vestido rojo de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, el cual deja a la vista sus hombros y una de sus piernas y que, además, da la impresión, por sus pliegues en sus magas, de una rosa roja.

Shakira no solo sorprendió con su look durante la gala sino también en el after party en la que las celebridades suelen usar atuendos únicos, a menudo desproporcionados y extravagantes.

En esta oportunidad, la artista lució un largo vestido blanco, el cual dejaba al descubierto gran parte de su cuerpo, un bolso negro con una cadena y unas botas negras hasta la rodilla.

La cantante llegó a la fiesta, organizada por TikTok en el Mulberry Bar de Nueva York, junto al actor australiano Chris Hemsworth y la actriz española Elsa Pataky.

El estilo de la intérprete de 'Loba' no pasó desapercibido por sus seguidores quienes resaltaron su figura y sensualidad.

“Dios, dame talento para llegar así a los 47 años”, “Con dinero hay tranquilidad y puedes hacer lo que te guste”, “Te ves hermosa Shakira”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Es de señalar que Shakira tuvo su primer paso por la Met Gala luego de ausentarse en varias oportunidades.

Junto a la cantante también brilló la colombiana Karol G, quien lución diseño exclusivo de Marc Jacobs, el diseñador norteamericano que “cumplió con sus expectativas”, según la cantante.