Antonela Roccuzzo y otros famosos siguen sumando aplausos para Shakira en semana histórica de su carrera

La cantante colombiana Shakira deslumbró en los Premios MTV VMAs 2023 con una imponente presentación que ha sido aclamada a nivel mundial.

Durante su actuación, la artista repasó algunos de sus mayores éxitos, incluyendo canciones como "She Wolf", "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie".

En un histórico momento, Shakira recibió el prestigioso premio Video Vanguard, convirtiéndose en la primera suramericana en obtener esta distinción.

La cantante de 46 años agradeció a MTV por ser una parte importante de su carrera desde sus inicios a los 18 años. Ahora, su nombre se suma a una exclusiva lista de artistas que han recibido este premio, como The Beatles, Madonna, Michael Jackson y U2, entre otros.

Además, Shakira fue reconocida por su colaboración con la también cantante colombiana, Karol G, quienes obtuvieron el premio a la "Mejor colaboración" por su canción "TQG".

Su impecable figura y su icónico cabello rizado no pasaron desapercibidos durante su paso por la alfombra rosa del Prudential Center de Newark, al que llegó acompañada de sus hijos Milan y Sasha.

Allí lució un deslumbrante vestido de sirena dorado, totalmente abierto en la espalda, diseñado por Atelier Versace. Más tarde, durante la premiación, Shakira volvió a vestir de Versace, esta vez una prenda de color azul celeste, abierta en la pierna y con nodrizas doradas en el frente.

“Gracias, Versace por este vestido especialmente hecho a medida en uno de mis colores favoritos”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Pues el look de artista ha llamado la atención de importantes personalidades de la moda y del espectáculo. Donatella Versace, diseñadora y hermana menor de Gianni Versace, elogió el atuendo de su marca que usó Shakira, expresando su orgullo y cariño hacia la cantante. “Tan hermosa y tan talentosa”, dijo Gianni Versace.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, también reaccionó en redes sociales ante las fotos de la barranquillera y los bellos atuendos que lució en los premios MTV. “Hermosísima”, dijo la argentina.

“Te quiero, Shak. ‘Felicitaciones! Gracias siempre”, escribió Carlos Vives. "Pura belleza", comentó la también cantante Nelly Furtado, mientras que Goyo, del grupo ChocQuibTown, se refirió a Shakira como una "reina".

Incluso desde el Show de Jimmy Fallon se sumaron a los elogios, calificando su presentación como "impresionante".

La espectacular actuación de Shakira ha dado la vuelta al mundo y ha sido ampliamente aclamada. Sin duda, es una de las presentaciones más impactantes de su carrera y quedará marcada en la historia de los MTV VMAs.