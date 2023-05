Arranca el Festival de Cannes: estas son las celebridades que asisten a la cita

Las mejores estrellas del séptimo arte harán parte de la edición número 76 del Festival de Cine de Cannes, que se celebra en esta ciudad francesa de la Costa Azul a partir de este martes 16 hasta el 27 de mayo.

El evento recibirá a grandes estrellas como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson y Harrison Ford, y también veteranos cineastas, entre ellos Martin Scorsese, Pedro Almodóvar y Ken Loach.

Fueron 21 películas las seleccionadas para competir por el máximo galardón, una selección que mezclara a jóvenes cineastas con grandes nombres del mundo del cine.

Junto al director sueco Ruben Östlund, presidente del jurado del Festival de cine de Cannes estarán Ruben Östlund, Denis Ménochet, Julia Ducournau, Damián Szifrón, Brie Larson, Paul Dano, Maryam Touzani, Atiq Rahimi y Rungano Nyoni quienes decidirán el palmarés entre los 21 filmes en competición.

Las estrellas de Hollywood y del cine europeo, como Aki Kaurismaki con Fallen Leaves, Wes Anderson con Asteroid City, Hirokazu Kore-eda con Monster, Nanni Moretti con El sol del futuro, Nuri Bilge Ceylan con About Dry Glasses, Maco Bellocchio con Rapito, Todd Haynes con May December, Ken Loach con The Old Oak o Wim Wenders con Perfect Days, competirán por la Palma de Oro.

Como principal homenajeada, la nueva película de la directora francesa Maïwenn, 'JeanneDu Barry', protagonizada por Johnny Depp en el papel del rey Luis XV, fue elegida como película inaugural, para dar la apertura a la gala en la noche de este martes.

Otra de las películas más esperadas es el filme de Wes Anderson, 'Asteroid City', en el que participan Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Edward Norton, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell y Willem Dafoe.

Estas son las películas en competencia:

"Club Zero" de Jessica Hausner

La directora austriaca de "Little Joe" cuenta la historia de una maestra que acepta un trabajo en una escuela de élite y crea un fuerte vínculo con cinco estudiantes.

"The zone of interest" de Jonathan Glazer

El cineasta británico adapta una novela del conocido autor inglés Martin Amis, que narra una historia ambientada en Auschwitz.

"Fallen Leaves" de Aki Kaurismaki

El finlandés, autor de "El Havre", cuenta la relación entre una dependiente y trabajador de un taller de limpieza.

"Les filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania

La tunecina presenta un filme "en el límite del ensayo", según el delegado general del festival, Thierry Frémaux. En 2017, su cinta "Beauty and the dogs", sobre la violencia machista, fue presentada en Una Cierta Mirada.

"Asteroid City" de Wes Anderson

El director estadounidense traerá de nuevo una multitud de estrellas a la alfombra roja de Cannes. Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Margot Robbie y Tom Hanks, entre otros, protagonizan este filme, rodado en parte en España, en el que padres y estudiantes se reúnen en una enigmática ciudad.

"Anatomie d'une chute" de Justine Triet

La francesa Triet ("Sibyl") cuenta la historia de una mujer acusada del asesinato de su marido. La alemana Sandra Hüller, que sorprendió en Cannes en 2016 con "Toni Erdmann", encarna a la protagonista.

"Monster" de Hirokazu Kore-eda

El autor de "Un asunto de familia" vuelve a rodar en su país natal, Japón, tras hacerlo en Francia y Corea ("Broker", en competición el año pasado). Esta vez relata la historia de unos niños en una escuela, donde se produce un incidente.

"El sol del futuro" de Nanni Moretti

El veterano cineasta italiano vuelve a la Croisette, tras competir con "Tres pisos" hace dos años, con una cinta sobre "cine, circo y los años 50".

"La Chimera" de Alice Rohrwacher

Después de competir con "Lazzaro feliz", la directora italiana dirige a un Josh O'Connor casi irreconocible en el papel de un joven arqueólogo relacionado con un grupo de saqueadores en la Italia de los años 1980.

"About dry grasses" de Nuri Bilge Ceylan

El cineasta turco fue Palma de Oro en 2014 con "Sueño de invierno". Su nueva película narra la historia de un profesor que debe enfrentarse a acusaciones de acoso sexual.

"L'été dernier" de Catherine Breillat

Diez años después de su última película, "Abus de faiblesse", y graves problemas de salud, la controvertida directora francesa vuelve con la historia de una madre de familia que vive una relación amorosa con su yerno.

"La passion de Dodin Bouffant" de Tran Anh Hung

Este director de origen vietnamita fue Cámara de Oro en Cannes en 1993 con "El olor de la papaya verde". Su nueva cinta, ambientada a finales del siglo XIX, narra la relación entre Eugenie, una reputada cocinera, y Dodin, el gourmet para quien ha trabajado durante los últimos 20 años.

"Rapito" de Marco Bellocchio

Palma de Oro de honor en 2021, el director italiano, autor de "Traidor", tiene la posibilidad a sus 83 de años de llevarse el máximo galardón con "Rapito", basada en la historia real de Edgardo Mortora, un niño judío de 6 años secuestrado y convertido a la fuerza al catolicismo por la Iglesia en el siglo XIX.

"May December" de Todd Haynes

El estadounidense repite en Cannes con una de sus actrices fetiche, Julianne Moore, que protagoniza junto a Natalie Portman un drama en torno a una pareja con una importante diferencia de edad.

"Firebrand" de Karim Ainouz

El realizador brasileño logró el premio de la sección Una Cierta Mirada en 2019 con "La vida invisible de Eurídice Gusmao", y esta vez presentará una película de época en la Inglaterra de los Tudor con Jude Law en el elenco.

"The old oak" de Ken Loach

A sus 86 años, el veterano director británico parecía haber dicho adiós al cine, o al menos eso dijo el año pasado. Pero vuelve a la competición oficial con un drama social y realista, muy a su estilo, ambientado en el noreste de Inglaterra, sobre el encuentro entre el propietario de un pub y una refugiada siria.

"Banel e Adama" de Ramata-Toulaye Sy

Joven directora senegalesa, Ramata-Toulaye Sy entra directamente en la competición con su primera película, sobre una joven pareja que se enfrenta a la desaprobación de su aldea.

"Perfect days" de Wim Wenders

El veterano autor alemán, ganador de la Palma de Oro con "París, Texas" en 1984, vuelve con una película en tres dimensiones, ambientada en baños públicos de Japón.

"Jeunesse" de Wang Bing

El gran documentalista chino está doblemente presente en Cannes, con "Jeunesse", en liza por la Palma de Oro; y con "Man in black" en las Sesiones Especiales.

"Black flies" de Jean-Stéphane Sauvaire

El director francés cuenta la historia de un dúo médico que recorre en ambulancia las calles de Nueva York, con Sean Penn en uno de los papeles protagonistas.

"Le retour" de Catherine Corsini

La cineasta francesa, que ya compitió por la Palma de Oro hace dos años con "La fracture", regresa con una historia de una madre y sus dos hijas adolescentes que vuelven a la isla de Córcega, de donde tuvieron que irse en trágicas circunstancias.