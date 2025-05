Artista colombiana responde a las críticas que recibió por bailar junto a Béele durante concierto en Medellín

La artista colombiana Greeicy Rendón respondió a las críticas que recibió por bailar de forma “sensual” junto a Beéle durante el Festival la Solar en Medellín.

Beéle, quien fue uno de los artistas principales, interpretó varios de sus éxitos durante el famoso evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana.

Al cantar su canción ‘Frente al Mar’, Greeicy apareció sorpresivamente en el escenario para bailar unos segundos con el cantante.

El momento, que quedó registrado en varios videos, se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

E incluso fue blanco de críticas y de mensajes ofensivos que involucraban a su actual pareja Mike Bahía, quien también es el papá de su hijo.

VEA TAMBIÉN La reacción de Shakira al enterarse del tercer embarazo de Rihanna durante la alfombra roja de la Met Gala o

“Yo lo veo mal, no se ve bien, no creo que el marido este feliz como dice ella”; “No respeta la pareja, la verdad”; “Bailó raro y exagerado”; “Muy alborotada”; “Deja que la gente sufra, baila espectacular”; “Machismo, señores, y lamentablemente no viene de los hombres”, entre otros comentarios.

Ante ello, la artista decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram para aclarar varias de las inquietudes.

“Me han hecho muchas preguntas, se ha generado mucha conversación...sobre todo porque la gente dice que, si es que yo me separé que, si es que yo ya no estoy con el Mike”, dijo al inicio de un video.

“Amores, Mike y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender. Yo pensaba: ‘¿Por qué la gente encasilla las cosas?’ Quién dijo que para uno bailar y ser libre de disfrutar del placer de la música, solo lo puede hacer una persona que no tenga hijos, que esté soltera. Para mí el baile, toda la vida, ha sido con quien conecté voy a bailar con esa persona, el que me conoce sabe”, agregó.

VEA TAMBIÉN La capitana del equipo de bailarines de Shakira reveló cómo es trabajar con ella; la cantante le respondió o

Es de señalar que Beéle ha estado en varias polémicas, luego de que su expareja y madre de sus hijos, Camila Rodríguez, compartiera unas imágenes de un chat en el que exponía su presunta infidelidad con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Poco después de eso, se conoció que ambos famosos, Beéle e Isabella, sostenían una relación amorosa. Pues comenzaron a compartir a través de sus redes sociales varios videos en los que se le ve bastante cariñosos.