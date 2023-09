Asesinan a un reconocido rapero cuando estaba con su pareja al interior de su casa en México

Este domingo se dio a conocer la trágica noticia del asesinato del rapero mexicano Juan Carlos Sauceda, conocido en la industria como Lefty SM.

La noticia fue confirmada por la disquera Alzada a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Estimados amigos y familia Alzada. Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa, María Isabel y sus dos hijas", se lee en el comunicado.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el artista, de 31 años, fue víctima de un ataque armado en su domicilio ubicado en Zapopan, Jalisco.

Lefty SM se encontraba en su casa junto con su pareja sentimental cuando tres hombres ingresaron al domicilio ubicado en la avenida La Cima con el fin de someterlo y sacarlo de su propiedad para secuestrarlo.

Sin embargo, el rapero se resistió y recibió varios impactos de bala por parte de los hombres quienes minutos después huyeron del lugar de los hechos.

Tras el incidente, el artista fue trasladado hospital más cercano, pero debido a la gravedad de sus heridas en la cabeza y el abdomen, falleció en la madrugada del domingo, según informaron las autoridades.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor (sic.)”, escribió en su cuenta de Facebook la pareja del cantante.

Asimismo se pronunció su amigo Mc Davo quien lamentó el asesinato y pidió a las autoridades investigar el hecho.

"No puedo creer esto, ya hablé con todo el mundo para comprobar (el asesinato de Lefty SM) que esto es cierto. ¿Cómo es posible que pase esto?".