Así es como Sofía Vergara mantiene su figura a los 51 años: "Mañanas con la torturadora"

La actriz colombiana Sofía Vergara, quien está de moda por estos días debido a su papel de Griselda en la serie de Netflix, reveló su secreto para conservar su figura a los 51 años.

La famosa actriz, considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood, reveló en las últimas horas los esfuerzos que debe hacer para mantener en forma su cuerpo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la colombiana compartió con sus seguidores un video de la rutina de ejercicios que realiza todos los días para mantener su figura.

“Mañanas con la torturadora”, escribió Vergara junto al video en el que aparece realizando algunos ejercicios.

En el clip se ve a la actriz en el gimnasio mientras realiza una videollamada con Natalia Botero, su entrenadora personal y quien le exige cierta rutina.

El video no pasó desapercibido por sus seguidores quienes resaltaron su figura y su dedicación con su cuerpo.

"Yo si decía que ese cuerpo no era a punta de empanadas y chicharrón", "sé a qué te refieres, yo siento lo mismo con mi entrenador personal", "siempre luciendo hermosa, ahora entiendo por qué" y "por ese cuerpazo, vale la pena", son algunos de los comentarios.

Cabe señalar que Sofía Vergara se encuentra en su mejor momento tras convertirse en una de las actrices colombianas más exitosas en el mundo.

La actriz ganó fama gracias a su participación en la serie Modern Family, donde interpretó a Gloria Pritchett.

En los últimos días la actriz ha estado brindando entrevistas en el marco de su participación en la nueva serie de Netflix llamada Griselda, en la que interpreta a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, quien impulsó el negocio del tráfico de drogas durante las décadas de los 1970 y 1980.

Precisamente, en una entrevista que brindó para el diario argentino Clarín, la actriz barranquillera contó de lo difícil que fue triunfar en Hollywood por ser latina.

“No es una queja, porque he tenido una carrera espectacular, pero con mi acento y cómo me veo no tengo tantas oportunidades de hacer personajes complejos. Fue muy difícil y lo sigue siendo, en especial, por mi acento”, dijo Vergara.

La actriz contó, además, que en sus inicios fue complicado adaptarse a Hollywood porque tampoco tenía los rasgos latinos, pero sí el acento.