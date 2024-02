Así es por dentro la lujosa mansión en la que vive Sofía Vergara en una exclusiva zona de Los Ángeles

La actriz Sofía Vergara se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística al protagonizar y producir la nueva serie de Netflix ‘Griselda’, un producto cinematográfico inspirado en la vida de la famosa narcotraficante colombiana.

Los focos del mundo ahora se han centrado en la barranquillera, de 51 años, quien ahora vuelve a la pantalla chica tras la culminación de la serie estadounidense ‘Modern Family’.

La fama de Vergara va tanto en ascenso que cada espacio de su vida, tanto artística como personal, se ha convertido en motivo de noticia y de intriga para los fanáticos que desean saber más sobre la estrella de Hollywood.

Es tanto así que recientemente se pudo tener una espectacular vista de la residencia privada de la colombiana, la cual ha logrado impactar a más de uno en redes por su clase y arquitectura, que algunos señalan, está a la altura de la actriz.

Por medio de su cuenta de Instagram, la revista AD publicó un video del recorrido de la impresionante mansión en la que vive Sofía.

De acuerdo con el medio, la increíble mansión es el resultado de la reunión entre la diseñadora, Ohara Davies-Gaetano, y la actriz, Sofía Vergara, quien desde un principio tenía claro que quería un hogar “etéreo y a la vez aterrizado”.

La mansión ubicada en una zona exclusiva de Beverly Park, Los Ángeles, fue entregado a la actriz cuando era nada más que “arcos sobre arcos, todo con columnas”, algo que le pareció que tenía similitud a “un castillo de Transilvania”.

“Pero el diseño era perfecto y me encantó que se pudiera ver el paisaje desde cada habitación, aunque todavía no había mucho jardín al que mirar. Sabía lo que haría para hacerlo mío”, explicó Vergara.

Sin embargo, para que la mansión quedara tal y como ella quería, tuvo que afrontar muchos retos, entre ellos: las habitaciones voluminosas y los techos altos.

Esto porque Sofía quería que su residencia se sintiera “hogareña y cómoda. Un lugar donde la gente quisiera pasar el rato y relajarse”.

Para poder darle la forma que la colombiana tenía en su cabeza, tanto ella como Davies-Gaetano terminaron abasteciendo la casa con bastantes antigüedades de lugares como: Suecia, España, Francia e Italia, dándole así un aspecto más glamuroso y clásico a su residencia.

En la entrada de la lujosa mansión, se encuentra un espejo veneciano del siglo XVIII que cuelga sobre una consola neoclásica italiana.

El primer espació que Sofía mostró en el video de la revista AD es la amplia sala de estar, la cual tiene una chimenea de piedra caliza francesa del siglo XVIII, una alfombra persa Tabriz, un bar de sillones barrocos dorados y una lámpara de araña italiana que se encarga de iluminar todo el espacio.

“No tengo miedo de gastar dinero, pero tiene que ser en algo práctico, no solo en cosas que están ahí para lucir bien. No quería muebles que fueran tan preciosos que la gente tuviera miedo de usarlos y disfrutarlos”, señaló Sofía.

En un pasillo, se pueden ver las linternas de Dennis & Leen que se unen a una consola italiana del siglo XIX de Blackman Cruz y a un corredor Malayer de Lawrence de La Brea.

El comedor es el segundo espacio presentado por la actriz, un lugar de la casa que está revestido de paredes con grabado a mano con enredaderas y hojas de yeso.

“Realmente nos centramos en la iluminación decorativa para subrayar la emoción y la esencia de la casa”, señaló.

Sofía reveló también que desearía que cada espacio de la casa sería monocromático, ya que “no me gustan las sacudidas locas de color, y realmente no me gustan los pasteles; me recuerdan a Las chicas de oro”.

Algo curioso de la vivienda de Sofía es que tiene, en el salón familiar, una antigua lámpara de araña española que cuelga y al lado se encuentra una pintura del famoso escultor y pintor colombiano, Fernando Botero.

El dormitorio principal está amueblado con una chimenea estilo Luis XVI del Walford-Astoria de la ciudad de Nueva York, un armario y una cómoda suecos antiguos.

Además de su enorme dormitorio, Vergara también tiene un gigantesco armario diseñado por Linda Koopersmith de The Beverly Hills Organizer y que guarda todos los atuendos que la ‘Toti’ ha usado.

En el vestíbulo, hay un olivo negro de Inner Gardens que está plantado en una vasija Anduze del siglo XVIII de ODG Galerie, una alfombra Tabriz de Lawrence de La Brea, una mesa de centro antigua de piedra caliza de la Provenza auténtica.

A las afueras de la casa está un antiguo abrevadero de mármol con hortensias, la casa de la piscina al otro lado del césped y la terraza de la piscina, en donde se encuentran muebles de exterior de JANUS et Cie.

Sobre su casa, la estrella de ‘Griselda’ lo describió como que “hay algo en este lugar que hace que los huéspedes quieran quedarse. Es especial. Todavía me despierto todos los días pensando: No puedo creer que esta sea mi vida”.

