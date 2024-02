El nuevo papel del actor Tom Holland que emocionó a sus fanáticos

El actor británico Tom Holland anunció a sus seguidores que volverá al teatro para interpretar a Romeo en la inmortal historia de Shakespeare, pero en una nueva visión del director Jamie Lloyd en Londres (Inglaterra).

A través de una publicación en sus redes sociales, la estrella de “Spider-Man” invitó a sus seguidores a apreciar la obra que estará vigente de manera limitada a partir de mayo de 2024.

Según la información compartida por Holland en su cuenta de Instagram, la obra Romeo y Julieta se presentará en el Teatro del Duque de York, ubicado en el West End de Londres.

Así las cosas, los fanáticos del reconocido actor podrán disfrutar de su actuación sólo durante 12 semanas y podrán acceder los boletos a partir del 13 de febrero.

“Tom Holland es uno de los actores jóvenes más grandes y apasionantes del mundo. Es un honor darle la bienvenida nuevamente al West End”, señaló The Jamie Lloyd Company en un comunicado.

Es de mencionar que el actor británico es mundialmente reconocido, además de querido, por su participación en el universo cinematográfico de Marvel en donde interpretó al hombre araña en distintas ocasiones.

No obstante, hubo una gran expectativa sobre su continuidad en el proyecto y la industria de Hollywood, ya que después del éxito de Spider-Man: No Way Home (2021) decidió tomarse un descanso.

Por otra parte, Holland decidió cerrar sus redes sociales por unos meses para cuidar su salud mental hasta su posterior reactivación en las plataformas digitales, según reseñó la prensa especializada en celebridades.

El reciente anuncio sobre su participación en la obra de teatro tomó por sorpresa a sus seguidores quienes no dudaron en comentar la publicación en las redes sociales. “Del hombre araña al hombre trágico”, escribió un usuario.