Así fue el primer concierto de Nicki Nicole tras la infidelidad que sufrió por Peso Pluma; no contuvo las lágrimas

El 2024 ya dejó la ruptura de una pareja de famosos, se trata de la relación que sostenían el mexicano Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole y todo por culpa de una infidelidad del mexicano que fue viralizada por redes sociales.

Como se observa en las imágenes, el intérprete de ‘Ella baila sola’, la canción latina más importante del 2023, se dejó ver con una mujer de la mano caminando por un casino en Las Vegas, lo que desató toda una polémica de una presunta infidelidad.

VEA TAMBIÉN Una influencer sería la mujer con la que Peso Pluma le habría sido infiel a Nicky Nicol; la señalada se pronunció al respecto o

La traición quedó confirmada por Nicki Nicole, quien en sus historias de Instagram publicó: “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Posterior a su mensaje, procedió a borrar las fotos que tenía con Peso Pluma y continuó con su agenda de conciertos, que la llevaban a Guatemala, país al que llegó a dar un gran espectáculo pese al dolor que llevaba en el alma.

Pues durante su presentación, la cantante argentina manifestó estar afectada, pero agradeció, con la voz entrecortada, al público por todo el apoyo: “es muy importante para mí que esté acá esta noche, más allá de que seamos artistas y tenemos que trabajar, somos personas y sentimos muchas cosas y que estén aquí es un gran apoyo para mí. Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada para tener el show que se merecen y lo vamos a tener, así que gracias”.

A su vez, se le vio cantar con el alma la canción ‘entre nosotros’, que parecía dedicada a su expareja.

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y varios le recordaron incluso a su anterior pareja, el rapero argentino Trueno.