Así fue el regreso a los escenarios de Amaia Montero cantando junto a Karol G una icónica canción de ‘La Oreja de Van Gogh’

La cantante colombiana Karol G sigue dando sorpresas con su gira ‘Mañana Será Bonito Tour’, esta vez en España logró algo histórico al hacer sold out de tres fechas en el estadio Santiago Bernabéu e invitar al escenario a una de las cantantes españolas más importantes de los últimos tiempos: Amaia Montero.

La cantante española, que se retiró de los escenarios, volvió a subirse a uno para entonar junto a la paisa uno de los icónicos temas de la famosa banda ‘La Oreja de Van Gogh’, agrupación de la que hizo parte desde 1996 hasta 2007.

En medio de su presentación de este domingo, Karol G emocionó a todos al subir a Amaia, volvió uno de los temas más recordado por sus fanáticos, ‘Rosas’, una canción que tiene también un significado especial para la colombiana.

Para presentar a Amaia frente a miles de personas, la Karol G aseguró: “Hoy tengo ahí a una personita que lleva dos años sin subirse a un escenario y está nerviosa, pero le van a regalar una de las mejores noches de su vida”.

En los videos que circulan por redes se ve la emoción y los nervios con los que Montero, que vuelve tras varios años de haber dejado la escena musical para poder concentrarse en su salud mental, tras ser internada en un hospital psiquiátrico.

“Me encanta como le entrega el escenario”, “España le debe mucho a Amaia Montero”, “Sí que acabo de llorar”, “Bravo por Karol G y sobré todo por Amaia Montero”, “Que belleza”, “Amaia Montero siempre mereció muchísimo más”, “Celebro muchísimo el regreso a los escenarios de Amaia Montero”; “Me parece precioso esto” y “He llorado mucho con los vídeos”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Amaia,a su vez, comentó tras su actuación junto a Karol G: “En un momento tan importante y tan impactante, después de tanto tiempo sin pisar un escenario y, sobre todo, después de tanto tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario, por eso es un día increíble para mí, y ha sido de la mano de Karol. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma”.

Hace dos años, la exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ preocupó a sus fanáticos con una publicación en Instagram en la que contaba que no estaba bien, además de anunciar que se iba a retirar de los escenarios.

El debate surgió luego de que la artista compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía a blanco y negro y a la que luego le añadió una frase en referencia a la esperanza y al sentido de la vida. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió.

Todo inició cuando Montero publicó en su red social dos videos en los que promocionaba su nuevo álbum y algunas partes de lo que sería su disco.

“No nos vimos venir, ni supimos parar como dos rompehielos. Un ensayo y error, o quizá la intención de comernos a besos”, fue una de sus publicaciones.

Meses más tarde, la artista fue vista, saliendo de la clínica en la que estuvo hospitalizada desde hace algún tiempo.

Para ese entonces, los medios españoles aseguraron que la artista estuvo en un hospital de Navarra, lugar en el que se quedó para trabajar en su depresión y volver lo antes posible a las tarimas.