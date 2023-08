Así luce Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, tras lucha contra la alopecia

La reconocida actriz estadounidense Jada Pinkett Smith compartió a través de sus redes sociales la evolución que ha tenido su cabello tras su lucha contra la alopecia.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria, mostró a sus seguidores el proceso que lleva con su pelo cinco años después de haber sido diagnosticada.

Jada publicó dos fotografías del antes y después de su cuero cabelludo y reveló que su cabello está tratando de "hacer un regreso".

“Este cabello de aquí actúa como si estuviera tratando de hacer un regreso. Todavía tenemos algunos lugares problemáticos, pero ya veremos”, indicó la actriz junto a las imágenes.

En la primera imagen, la actriz luce completamente rapada mientras en la segunda se ve observa el avance del crecimiento de su cabello.

Las imágenes han tenido todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores y colegas quienes dicen que "admiran su proceso y valentía”.

“Hermosa de cualquier manera”, “Encantadora en todos los sentidos”, “Preciosa” y “Admiro tu proceso”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La actriz reveló por primera vez su alopecia en 2018 durante un episodio de su programa Red Table Talk.

“Esto es algo de lo que no he querido hablar porque no es fácil de enfrentar, pero creo que este es el momento de hacerlo. Estoy peleando con problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha, y de golpe, vi que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: ‘Dios mío, me estoy quedando calva’. Fue un momento en mi vida en el que, literalmente, me quedé temblando de miedo. Por eso es que oculto mi cabello”, dijo.

“Recibo pequeñas inyecciones de esteroides y parecen estar ayudando. No curan, pero parecen ayudar. De todos modos, estoy abierta a otras ideas”, agregó la actriz.

Cabe recordar que la alopecia de la actriz llamó la atención del mundo durante la ceremonia de entrega de los Oscar 2022 cuando el presentador Chris Rock hizo una broma sobre su calvicie.

Dicho comentario provocó que su exesposo, Will Smith, irrumpiera en el escenario y abofeteara al anfitrión de la entrega de los premios mientras le indicaba que “deja el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca".